Plus personne à la tête de la Course à travers Pully

Fatigue et usure. Ce sont les raisons invoquées par Alain Bolay pour expliquer sa démission du comité d’organisation de la Course à travers Pully. Le 17 mai, pour sa 29e édition, cet événement populaire a réuni 1500 participants de tous âges et tous niveaux. Il fait partie du championnat Trophée lausannois.

Les huit autres membres bénévoles du comité tirent aussi leur révérence. «On en a tous marre, explique Alain Bolay. On est là depuis longtemps. Moi j’ai fait 25 éditions, par exemple. Cela faisait des années qu’on disait qu’on voulait arrêter et qu’on cherchait des gens pour nous remplacer.» En vain. «À un moment donné, on s’est dit: «On ne trouve personne, on arrête.» Je n’arrive plus à motiver mes troupes. L’envie n’est plus là.» La goutte d’eau est tombée par poste: un courrier de la Protection civile indiquant qu’à compter de l’année prochaine ses prestations ne seront plus gratuites. En clair, cela signifie que la société locale doit partir à la recherche de nouveaux fonds. «Et il est de plus en plus compliqué de trouver des sponsors», soupire Alain Bolay.

Il espère que des amis de la course sortiront du bois pour prendre la relève.

C’est aussi le souhait de la Municipalité, qui évoquera prochainement en séance l’avenir de cette manifestation. «Ce qui est sûr, c’est que la Ville fera tout ce qui est possible pour maintenir cet événement central dans la vie pulliérane, indique le syndic, Gil Reichen. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme.» (24 Heures)