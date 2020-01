Les «poke bowls» se mettent à l’heure locale

C’est «le» plat branché à l’emporter. Pas étonnant qu’une nouvelle adresse lausannoise propose sa propre déclinaison du poke bowl. Le Spot, qui vient d’ouvrir entre la gare et la place Saint-François, surfe sur la vague de cette spécialité hawaïenne composée d’une base de riz et de garnitures colorées, mais en se fixant un défi de taille: tous les ingrédients sont locaux. Exit donc le thon, l’avocat, la mangue et l’ananas.

Mais les idées pour les remplacer ne manquent pas. Seule exception à cette carte végétarienne, le saumon cru – suisse – fait figure d’incontournable. Les autres garnitures sont plus inédites et valent le détour, avec du seitan (un émincé végétal très bien assaisonné), du paneer (un fromage frit à l’indienne), ou encore du kimchi, du chou kale et autres crudités ou légumes cuisinés.

Le concept de ce take-away aux quelques places assises a germé dans l’esprit de trois amis. Marc-Antoine Burgener et Raphael Breitschmid sont deux jeunes entrepreneurs, dont le premier n’est autre que le frère du surfeur et musicien Pat Burgener. Natalia Rama Estrada est l’une des fondatrices du Café Mood. La fibre écologique du Spot ne s’arrête pas aux ingrédients: les couverts sont recyclables et il est possible de tout emporter dans une boîte à déjeuner consignée. Le thé maison est à volonté, et il y a du granola au menu du petit-déjeuner.

Le Spot, rue du Midi 12, facebook.com/le.spot.ch