Les policiers du Grand Conseil remettent l’uniforme

La semaine passée, le Grand Conseil a abordé le traitement du budget de l’État de Vaud. Comme chaque année en décembre. Rien d’inédit. La nouveauté était dans les couloirs du parlement. Les gendarmes affectés à la protection du Grand Conseil étaient en uniforme, alors qu’ils sont habituellement en civil.

Pourquoi ce changement vestimentaire? «C’est une décision politique», répondent laconiquement les intéressés. Du côté du secrétariat du Grand Conseil, on explique que la question de l’uniforme est remise régulièrement sur la table lors des réunions avec les Départements des institutions et de la sécurité. Au Château, on indique qu’il y avait une demande de la part du Grand Conseil et que les départements y ont répondu.

Est-ce vraiment judicieux de remettre en uniforme les gendarmes qui gardent le Grand Conseil? Un ancien policier explique que non. Les gendarmes sont immédiatement identifiables avec leur uniforme. Ils seraient une cible au cas où un éventuel tireur ferait irruption au parlement.

Mais pour d’autres la présence d’hommes en uniforme est rassurante.