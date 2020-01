La poste de l’avenue d’Echallens ferme

Encore une poste qui ferme ses portes. Au tour de celle de Saint-Paul, sise à l’avenue d’Échallens, près du parc de Valency. L’office de quartier ne sera plus accessible dès le 7 février à 11h30. En remplacement, lorsqu’il s’agit d’envoyer une lettre ou un paquet, les usagers pourront se rendre juste à côté de l’office, à la Migros, dès le lundi 10 février. Pour ce qui est des retraits d’argent, la Poste rappelle qu’il est possible de les effectuer auprès de son facteur jusqu’à un montant de 10000 francs. Quant au reste des opérations d’ordinaires réalisables dans un office postal, le géant jaune recommande de se rendre à Saint-François.

Cette fermeture intervient trois ans après l’annonce du grand plan de restructuration des offices postaux qui mettait la moitié des bureaux lausannois sur la sellette. Depuis, Sévelin a fermé et c’est aujourd’hui Saint-Paul qui suit. Pourtant, ces derniers mois, des associations de ces quartiers mais aussi de Bellevaux s’étaient mobilisées. Sous la houlette de l’association citoyenne pour la défense des usagers du service public, des actions avaient été menées devant et dans les locaux. Le 26 novembre dernier, une pétition garnie de plus de 1700 signatures était remise au Conseil communal. Elle demandait que les élus interviennent auprès de la Confédération pour que cessent ces fermetures à la chaîne.

Le combat est pour l’heure perdu. Dominique Gigon, secrétaire régional chez Syndicom, déplore le manque de leviers à la disposition des autorités et de la population. «Il n’y a rien qui empêche la Poste de fermer. Aucun organe, pas même la Commission de la Poste, ne peut décider du maintien d’un office.» Il oppose la situation à celle des CFF, engagés dans un dialogue permanent avec les autorités cantonales, notamment pour leur planification. Le CHUV, la Bourdonnette et la Pontaise pourraient être les prochains quartiers concernés.