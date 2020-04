Poursuivi pour s'être masturbé en plein cours HEC

Les étudiants de la filière HEC de l'Université de Lausanne ont été confrontés à «un incident», mardi, lors du cours Fixed Income and Credit Risk dispensé en ligne, COVID-19 oblige. C'est en tout cas ainsi que leur professeur qualifiera l'événement, par la suite.

En matinée, alors que le spécialiste s'exprime face caméra, schémas à l'appui, un dérapage survient à droite de l'écran, dans la mosaïque permettant d'apercevoir quelques-uns des participants à la visioconférence. A ce moment-là, ils sont entre 100 et 150 en ligne, estime l'Université. Si beaucoup ont désactivé leur caméra, laissant seulement apparaître leur nom sur fond noir, l'un d'entre eux est bien visible, en chemise blanche entrouverte. Or, il choisit de délaisser la finance pour s'adonner à l'onanisme.

A en croire la vidéo faite par l'un des étudiants, la scène dure un peu plus d'une minute. Certains participants sont stupéfaits tandis que le professeur, concentré sur ses explications, ne semble pas percevoir tout de suite ce qui est en train de se jouer. Sur la messagerie instantanée qui accompagne le cours, rien ne se passe.

Punissable d'une amende

Mardi en milieu d'après-midi, les étudiants reçoivent un mail de leur enseignant, leur signifiant que «suite à l'incident de ce matin, une plainte est en voie d'être déposée» pour «désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, selon l'article 198 du Code pénal». Cet article dispose que «celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée» sera, sur plainte, puni d'une amende.

«S'il s'avère que c'est l'un de nos étudiants, nous réfléchirons évidemment à des sanctions internes»

L'UNIL confirme qu'elle va saisir les autorités de poursuites pénales. «Nous sommes bien sûr atterrés même s'il s'agit d'un incident isolé parmi les quelque 1700 cours qui ont été dispensés en ligne depuis mi-mars, réagit Géraldine Falbriard, porte-parole de l'alma mater. Nous avons 15'500 étudiants majeurs et nous essayons de faire de la sensibilisation mais, dans le cas présent, nous n'avons pas la certitude qu'il s'agit bien d'une personne enregistrée à l'Université. Il se pourrait que ce soit une personne extérieure qui s'est introduit dans l'application Zoom.» Les réunions sont en effet accessibles via un simple code. «S'il s'avère que c'est l'un de nos étudiants, nous réfléchirons évidemment à des sanctions internes.» A ce stade, le prénom du fautif affiché en ligne, et choisi par ses soins, ne matche pas avec les listings officiels.

Le prof n'avait rien vu

Parmi les jeunes, il semble que les réactions divergent. «Certains sont incrédules et se demandent comment c'est possible, d'autres continuent d'en rigoler tandis qu'une partie trouve ça inadmissible et espère des sanctions, rapporte un ancien étudiant HEC ayant toujours des contacts à l'interne. D'ailleurs, l'enseignant ne s'est rendu compte de rien puisqu'il partageait son écran et écrivait en même temps. L'incident lui a été rapporté par certains participants.» Le jeune homme admet aussi un doute quant au fait que le fautif soit enregistré à l'UNIL.