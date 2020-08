Le premier tronçon du métro m3 mis à l'enquête Le canton de Vaud met à l'enquête la première étape du futur métro m3 entre la gare de Lausanne et le Flon. Emmanuelle Birraux

42 millions d'utilisateurs sont attendus sur les rames du m2 d'ici à 2030 par les TL. Cette croissance fait écho aux travaux d’augmentation de la capacité d’accueil entrepris par les CFF et à la transformation de la gare de Lausanne. Pour faire face à ces mutations, le canton de Vaud met à l'enquête la première étape du futur métro m3 entre la gare de Lausanne et le Flon.

La construction d’un nouveau tunnel entièrement à double voie pour le m2 et à la création d’une nouvelle ligne m3 entre la gare CFF et le Flon, devraient alors multiplier par deux sur ce tronçon le potentiel des métros. Sa cadence pourra passer sous la barre des deux minutes.

Le m3 circulera depuis la station et dans le tunnel actuel du m2. Mais il arrivera au Flon dans une nouvelle station jouxtant celle du m2, précise le communiqué de presse de l'Etat de Vaud. La combinaison des deux métros permettra de transporter 12'200 voyageurs par heure et par sens entre la gare et le Flon.

A la gare, la nouvelle station du m2 sera construite plus proche des quais. Les travaux devraient débuter en 2022, pour une mise en service du tronçon Gare - Flon à l'horizon 2027.

La deuxième partie du projet prolongera le m3 jusqu'à la Blécherette, sur les hauts de la ville. La mise à l'enquête interviendra ultérieurement.

Sessions d'informations

Du 29 octobre au 27 novembre, l'Etat ouvre une enquête publique. Durant cette période l'ensemble des plans pourra être consulté au Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne. Par ailleurs, quatre sessions d'informations à la population sont organisées et le public est invité à venir discuter avec différents responsables du projet.