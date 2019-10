Prilly baisse ses impôts et introduit des taxes vertes

Le taux d’imposition de la commune de Prilly sera abaissé à 72,5% pour les années 2020 et 2021. Ainsi en a décidé le Conseil communal lors de sa séance de lundi. Ce faisant, le plénum a rejeté la proposition de la Municipalité, qui était de le maintenir à son niveau actuel, soit 73,5%.

Comme dans plusieurs communes vaudoises, l’Exécutif prilléran avait pris le parti de ne pas compenser la hausse annoncée de 1,5 point d’impôts cantonaux pour le contribuable. Il invoquait pour cela les perspectives économiques mitigées pour 2020, la baisse des recettes fiscales sur les entreprises due à la RIE III, ainsi que l’insuffisance de la marge d’autofinancement en regard des investissements prévus par la Ville.

Majoritairement de droite, comme le Conseil communal, la Commission des finances (COFIN) ne l’a pas entendu de cette oreille. Dans son rapport, elle proposait non seulement d’abaisser le taux d’imposition à 72,5%, afin que l’opération soit à peu près neutre pour le contribuable, mais également de réduire l’impôt foncier de 1,3 à 1,0 pour mille et de réintroduire une taxe de 5% sur les divertissements.

Mesures pour l'électricité

Deux rapports de minorité, un de gauche, et un venu des rangs de l’UDC, ont alimenté les négociations entre partis. Celles-ci ont été d’autant plus nourries que l’ordre du jour comportait une proposition d’introduire différentes taxes sur l’électricité dès 2020 dans le but de financer des mesures communales et privées en faveur de l’efficacité énergétique, du développement durable et de l’éclairage public. À noter que l’introduction de ces taxes doit se solder par une baisse de la facture des habitants de Prilly. En effet, avec cette proposition, la Municipalité profite d’une baisse annoncée du prix de l’électricité par les Services industriels de Lausanne.

Au final, le Conseil communal a suivi la COFIN pour adopter un taux de 72,5%, mais a écarté ses autres propositions. Il a aussi accepté l’introduction de taxes sur l’électricité, sauf celle pour l’éclairage public. «C’est un bon deal, conclut le municipal en charge des finances, Antoine Reymond. La baisse de l’impôt foncier nous aurait privés de 700'000 francs. En revanche, avec un taux à 72.5%, ce sont 340'000 francs que nous n’aurons pas l’an prochain.» Le déficit budgétaire est ainsi annoncé à environ 2,2 millions de francs 2020.