Prof condamné pour actes d'ordre sexuel

Des bisous dans le cou, puis sur la bouche, puis profonds, puis des postures sans équivoque et enfin des messages téléphoniques crus. Les agissements d’un jeune professeur ont profondément atteint l’adolescente à qui il donnait des cours privés.

Renvoyé devant un tribunal de police de Lausanne, l’homme a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et écope de 90 jours-amende assortis d’un sursis de trois ans.

Alors que les motivations du jugement ne sont pas encore connues, l’avocat de l’enseignant, David Métille, s’abstient de commenter ou d’évoquer un éventuel appel. Il note néanmoins que les 90 jours prononcés sont en deçà des 150 jours réclamés par le Ministère public.

«Pour les victimes, de manière générale, les peines ne sont pas suffisantes par rapport aux souffrances endurées»

Relevant aussi cette peine moins sévère que la réquisition du parquet, Violeta Hajrullahi, avocate de l’élève et de son père, commente: «Il est clair que pour les victimes, de manière générale, les peines ne sont pas suffisantes par rapport aux souffrances endurées. Mais le jugement montre quand même qu’il y a eu un auteur et une victime et pour elle, c’est un premier pas qui tend à sa reconstruction.»

Les conséquences de cette affaire sont en effet lourdes pour la jeune fille aujourd’hui âgée de 16 ans. Brillante et habile de sa plume, ainsi que le tribunal a pu le constater dans des textes de sa main versés au dossier, elle se refuse désormais à lire ou à écrire et a dû interrompre ses études.

Désormais sans emploi, ayant été licencié de l’établissement privé dans lequel il travaillait à la suite de sa dénonciation, le professeur ne s’est pas vu signifier d’interdiction d’exercer ce métier. De quoi ébranler la famille: «Nous sommes désarçonnés par ce jugement qui mentionne bien les chefs d’accusation importants pour lesquels cet homme est poursuivi et qui lui accorde malgré tout le droit de continuer à pratiquer son métier d’enseignant avec des mineurs», se désole le père de l’adolescente.