Projet de biogaz abandonné à Poliez-le-Grand

La nouvelle a été inscrite en rouge le 7 février dernier sur la page d’accueil du site internet non-biogaz.ch: Philippe et Nicolas Mermoud renoncent à leur projet d’installer une centrale de production de biogaz sur leur domaine, situé en bordure du village de Poliez-le-Grand. Ce projet, plus ou moins imposé par le Canton et ses services, avait soulevé une vague d’indignation dans ce village du Gros-de-Vaud, entraînant le dépôt d’une vingtaine d’oppositions comportant plus de 150 signatures. Au bénéfice de huit autorisations spéciales et d’une dérogation, et actuellement entre les mains de la justice, il n’ira donc finalement pas plus loin.

Membre du comité d’opposants, Patrice Gaudard se dit très content du dénouement de cette affaire. «La population a été entendue, la démocratie a gagné! Mais de toute manière, nous étions déterminés à aller jusqu’au bout.» En regardant en arrière, cet habitant du village «trouve dommage que l’État autorise n’importe quoi, n’importe comment, au nom de l’écologie», et déplore l’attitude des autorités villageoises, «alors que leur rôle devrait être de défendre les intérêts des citoyens».

«En espérant que cette décision calmera un peu les esprits au village» Philippe Mermoud, agriculteur à Poliez-le-Grand

Pour les promoteurs, Philippe Mermoud et son fils Nicolas, le changement d’année a été décisif. «Depuis le 1er janvier, la Confédération ne nous laisse plus d’espoir de revendre le courant électrique produit à prix coûtant, explique l’agriculteur. Ça, plus la perspective de longues procédures alors que ça fait déjà plus de huit ans que nous tentons de mener à bien un projet, nous a menés à effectuer une pesée d’intérêts et retirer notre projet. En espérant aussi que cette décision calmera un peu les esprits au village...»

Deux autres éléments ont influencé la décision: la nécessité pour les deux agriculteurs de construire les bâtiments agricoles compris dans la mise à l’enquête mais indépendants de la centrale, et un autre élément plus «tactique». Il existe en effet depuis quelques mois un plan B, un autre projet qui serait implanté bien à l’extérieur du village et bénéficierait donc de l’aval des opposants. Mais la représentante du Service du développement territorial l’avait encore répété en décembre devant la Cour de droit administratif et public, son service n’entrera pas en matière tant que le premier projet existe. En y renonçant, Philippe et Nicolas Mermoud espèrent donc aussi débloquer la situation pour ce plan B et qu’il puisse désormais aller de l’avant.