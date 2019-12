Pully est-elle une ville durable?

Il y a du bon et du moins bon dans le rapport mesurant le degré de développement durable de Pully. La Ville de 18'000 habitants est la première du pays à se prêter à cet exercice, sur une initiative de l’Union internationale des télécommunications et de quinze agences des Nations Unies.

Pully fait figure de bonne élève dans la gestion des déchets, la sécurité, la qualité de l’air ou encore la consommation d’électricité modérée des habitants.

Assez d’espaces verts

Le diagnostic «Pully à la loupe» — mené en partenariat avec Swisscom — révèle aussi que l’offre en espaces verts et la surface de zones protégées sont supérieures aux objectifs posés par la Convention sur la diversité biologique ou le Smart Cities Council.

Par contre, Pully peut mieux faire concernant l’exposition au bruit et plusieurs points relevant de l’intégration sociale. Certes, le taux de pauvreté est deux fois plus faible que la moyenne suisse, mais la répartition des richesses est nettement moins bonne. Et l’égalité des salaires n’est pas respectée.

Rayon mobilité douce, rares sont les habitants de l’agglomération qui utilisent un vélo ou partagent un véhicule. Le rapport pointe aussi la pauvreté du réseau de pistes cyclables. La Ville rappelle son objectif: 49 km par 100'000 habitants d’ici à 2030. C’est deux fois plus que ce qui existe aujourd’hui. Le réseau s’étoffera notamment sur l’avenue de Lavaux, une artère destinée à accueillir les bus rapides (Bus à Haut Niveau de Service). Les travaux ne débuteront pas avant 2023.

Accueil de jour à la traîne

Penchons-nous maintenant sur la petite enfance. En matière de places d’accueil de jour, Pully est à la traîne. «Il est vrai que nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés, commente le municipal Marc Zolliker. Nous y travaillons. Une nouvelle structure est prévue l’année prochaine dans le quartier des Boverattes et une UAPE a ouvert cette année.»

Le rapport analyse aussi le degré de cyberadministration. Aucune donnée n’est publique (open data) à Pully, alors qu’elles devraient l’être dans leur intégralité, si l’on prend exemple sur la Confédération.

La Commune affiche un score particulièrement mauvais en matière de consommation électrique des bâtiments publics. «Nous avons du retard dans ce domaine, convient Marc Zolliker. Nous faisons une mise à niveau énergétique quand une rénovation importante est prévue. Ce sera le cas pour le Prieuré, par exemple.»

Se comparer aux autres

«Dans l’ensemble, ce rapport conclut que nous ne sommes pas mauvais, continue l’élu. Pully a d’ailleurs obtenu le label Cité de l’énergie. Il sera intéressant de refaire l’exercice dans cinq ans. Consomme-t-on moins d’électricité? Produit-on plus d’énergie renouvelable?»

«Cet outil permet de prendre de la hauteur et esquisse des orientations générales pour relever les domaines dans lesquels Pully pourrait fournir plus d’efforts», ajoute le syndic, Gil Reichen. Il doit aussi permettre une comparaison avec d’autres localités suisses qui se décideraient à récolter les mêmes données. Plus d’une centaine de villes dans le monde dont Buenos Aires, Valence et Nairobi ont déjà fait la démarche.