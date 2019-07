Pully s'inquiète de son déficit de deux millions

Pully qualifie ses comptes votés sans encombre le 27 juin de «préoccupants». La Ville boucle 2018 sur un déficit de près de 2 millions de francs (158 mios de revenus pour 160 mios de charges). Les prévisions étaient bien plus optimistes, tablant sur un déficit de 700 000 francs. L’année précédente, Pully avait réalisé un bénéfice de 386 000 fr.

Ces chiffres rouges sont principalement dus à l’augmentation des charges non maîtrisables (+7,7%) et à des revenus fiscaux en baisse (–1,8 mio). La participation de Pully à la péréquation cantonale et à la facture sociale est encore plus défavorable que prévu. «La répartition de la facture sociale entre le Canton et les Communes sera au centre des discussions à venir, commente la Municipalité. Il est urgent de revenir à la répartition de deux tiers Canton, un tiers Communes, qui prévalait avant le changement introduit pour contribuer à l’assainissement des finances cantonales. Jusqu’ici, le Conseil d’État a refusé sèchement d’entrer en matière, mais la pression politique des Communes pourrait augmenter dans les mois à venir.»

La marge d’autofinancement – légèrement positive (8,1%) – est très inférieure à l’objectif du programme de législature (40%). C’est largement insuffisant pour financer les investissements. La dette communale grossit ainsi de 5 mios pour atteindre 95 mios. Pully devra batailler pour maintenir l’endettement à 140 mios maximum; son objectif affiché.

La Municipalité ne cache pas ses inquiétudes pour l’avenir: «La participation au financement des charges péréquatives devrait continuer à progresser fortement et les recettes fiscales devraient demeurer stables, voire diminuer à cause de l’entrée en vigueur de la révision de l’imposition des entreprises.» Pour faire face, les autorités de droite évoquent une hausse d’impôt. «Une nouvelle appréciation de la fiscalité ainsi que la vente de certains objets immobiliers pourraient permettre de financer les investissements.» (24 heures)