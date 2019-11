QoQa se construit un QG façon «Silicon Valley»

Un nouveau projet immobilier est en train de pousser à Bussigny, avec à la barre un acteur on ne peut plus local. QoQa, le site de vente à prix cassés, vient de mettre en chantier son nouveau siège, un bâtiment de quatre étages près de la gare. Sa construction doit s’achever en 2021 afin d’accueillir les quelque 100 employés de l’entreprise, pour l’instant située non loin de là, dans la zone industrielle bussignolaise. QoQa ne devrait toutefois pas être seul dans ce nouveau quartier général. Les quelque 9000 m2 de surfaces sont en effet conçues pour accueillir des PME et des start-up pour une capacité totale d’environ 400 places de travail.

«Il y a environ trois ans, je me suis rendu à la Silicon Valley et j’ai vu des idées d’espaces de travail qui n’existent pas par ici»

«J’appelle ça la Silicon Papet», rigole Pascal Meyer, qui a fondé QoQa il y a quatorze ans. De fait, les visuels de synthèse du projet évoquent davantage la côte ouest des États-Unis que la région lausannoise. «Il y a environ trois ans, je me suis rendu à la Silicon Valley et j’ai vu des idées d’espaces de travail qui n’existent pas par ici.» En plus de surfaces de bureaux classiques, le bâtiment comprendra ainsi un restaurant ouvert au public, de nombreux espaces communs intérieurs et extérieurs et des espaces «sport et bien-être». Mais surtout, QoQa promet également des espaces de coworking au concept «inédit».

«Il y aura plus que des chaises design et des tables de ping pong, explique Pascal Meyer. Nous voulons créer un carrefour où mettre en relation un maximum de monde.» En tirant parti de son réseau, QoQa prévoit ainsi de proposer divers services et événements aux locataires, notamment pour leur permettre de mettre à l’épreuve l’attractivité de leurs produits avec des regards extérieurs issus de la «communauté QoQa». Autre spécialité, le bâtiment, devisé entre 40 et 50 millions de francs, est financé par le biais d’un véhicule d’investissement développé par la société SwissRoc. «À terme, nous souhaitons permettre à tout un chacun d’y investir de petites sommes», indique Pascal Meyer.