La rénovation de la ferme devient une saga judiciaire

À Vufflens-la-Ville, le projet de rénovation et d’extension d’une ancienne ferme au nord du village n’en finit pas d’agiter la communauté. Pour mémoire, lors de sa mise à l’enquête il y a plus d'une année, il avait entraîné la diffusion d’un tous-ménages et récolté une septantaine d’oppositions, dont certaines venant de l’autre bout du monde.

Lesdites oppositions ont ensuite été levées par la Municipalité, ce qui a engendré la démission de deux membres de la Commission consultative d’urbanisme (CCU) de la Commune, qui avait rendu un préavis défavorable par rapport au projet. Les opposants ont donc fait recours auprès de la Cour de droit administratif et public et ont obtenu gain de cause: le permis de construire a été retiré.

Trois griefs contre la Commune

«Nous sommes bien sûr contents de ce résultat, mais nous aurions préféré que la Commune fasse son travail et que ce ne soit pas à des citoyens de dépenser du temps et de l’argent pour que les lois soient respectées», commentent Srdjan Selic et Sonia Mariuzzo Selic. Voisins directs du projet, ils figuraient parmi les huit recourants, tout comme d’ailleurs l’association Patrimoine suisse.

Dans son jugement, le tribunal retient trois griefs contre la Commune: il lui reproche de n’avoir tenu compte ni du préavis négatif de la CCU, ni de celui de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), d’avoir autorisé des balcons-baignoires contraires au règlement communal et de ne pas avoir présenté de chiffres prouvant que le projet litigieux est le seul susceptible de rentabiliser la transformation du bâtiment, qui est en mauvais état. Il estime ainsi que «la Municipalité a excédé son pouvoir d’appréciation».

Pas déstabilisé

Ce verdict ne déstabilise toutefois pas le municipal en charge du dossier, Olivier Duperrut: «Le tribunal nous a désavoués sur des points qui sont de compétence communale. Des balcons-baignoires, il y en a par exemple déjà à de nombreux endroits dans le village et les autoriser était donc aussi une question d’équité. Mais nous acceptons la décision. Par contre, je relève que le tribunal n’a retenu que des éléments liés à la rénovation de l’ancienne ferme. Il n’a rien trouvé à redire sur le nouveau bâtiment prévu, celui qui dérange le voisinage.»

Le représentant du propriétaire de la ferme, lui, déplore évidemment la tournure des événements. Il regrette aussi que tribunal ait rejeté l’entier du projet «pour une question de balcons et de taille de fenêtres». La suite qui sera donnée est encore à l’étude.