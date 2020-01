Le restaurant Lausanne-Sport est proche du hors-jeu

C’est «toute une histoire qui se termine», admet le municipal lausannois des Sports, Oscar Tosato. Né en même temps que le stade de la Pontaise (1954), à l’entrée duquel il est situé, le Café-Restaurant Lausanne-Sport est fermé depuis peu. Le bail du patron a été résilié par la Ville pour défaut de paiement. «Bien sûr nous avons discuté et cherché des arrangements, il y a eu plusieurs délais avant la résiliation», précise Oscar Tosato.

Jusqu’en 2002, ce restaurant était loué au Lausanne-Sport, qui le mettait en gérance. Après la faillite du club, la Ville a repris le bail. Quant au dernier gérant, il était en poste depuis 2008. En plus de l’établissement en lui-même, le patron avait la charge des espaces extérieurs (buvettes) pendant les matchs. «Le LS a repris cette mission, lui qui avait déjà la main sur les trois bars que sont le Onze d’Or, la Confrérie et le Hat Trick», signale le municipal.

Se pose désormais la question de l’avenir du café-restaurant-pizzeria. «La Pontaise ne sera pas démolie avant 2025 et des crédits supplémentaires doivent permettre sa transformation d’ici là. Nous menons une réflexion globale quant à son fonctionnement et le restaurant entre désormais dans cette réflexion», indique Oscar Tosato.

Conscient qu’un toilettage des locaux est nécessaire pour convaincre un éventuel nouveau gérant, l’élu admet «réfléchir à la pertinence d’un tel investissement».

Un restaurant comme celui-ci endossait deux costumes: point de chute lors des événements sportifs et point de repère dans le quartier. Or la Ville constate que le recours à un service traiteur et à des food trucks fonctionne bien en marge des manifestations sportives. Les matchs du LHC à la Vaudoise aréna sont cités en exemple. Concernant le voisinage, Oscar Tosato estime que «le secteur ne manque pas vraiment de cafés et de restaurants». Ainsi, il n’entend «pas proposer d’importantes dépenses pour la rénovation de celui du stade».