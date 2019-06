Rognons et rigolade au Lion d’Or

À Vuarrens, l’Auberge Communale du Lion d’Or est au centre du village. Physiquement parce qu’elle donne sur le carrefour central de ce village du Gros-de-Vaud, mais aussi symboliquement parce que beaucoup de monde s’y retrouve.

En cette fin de matinée de vendredi, ils sont ainsi sept à boire l’apéro ensemble et le ton est à la franche rigolade. «Nous, on est des missionnaires, expliquent Pierre et Yvan. On vient de Pailly (ndlr: village voisin) pour essayer de remettre les habitants d’ici sur les bons rails. Mais il y a du boulot.» Il y a pourtant aussi un restaurant dans leur village: l’Auberge Communale de la Croix-d’Or, connue pour la qualité de sa cuisine. «Oui, mais on aime mieux venir ici, c’est plus populaire, plus sympa.»

À leurs côtés, Magali et Pierre Budimic acquiescent: «Ici, on retrouve toujours du monde. Et puis il faut les soutenir: c’est important pour un village d’avoir encore un bistrot. On a de la chance.» Dans un coin, juste sous l’écran de télé qui diffuse les grands matches de foot ou ceux de Federer, un autre habitué se fait discret: «Je ne veux pas être sur les photos, je suis censé tondre le gazon…» Nouvel éclat de rire général.

Derrière le bar, Ashley écoute d’une oreille et sourit en préparant les commandes.

«Ça fait sept ans que je suis serveuse ici. Comme je suis une fille du village, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. J’adore cette ambiance superchaleureuse.»

Le patron et cuisinier apparaît soudain dans la salle. «Lui aussi il est sympa», lance Pierre. «Pis surtout, il parle bien le français», complète Yvan. Paul Naeff vit en Suisse romande depuis des dizaines d’années, mais il a gardé une petite pointe d’accent saint-gallois qui lui vaut cette petite pique. Cet ancien du Mövenpick de Genève a également été plus de vingt ans responsable du Buffet de la Gare de Lausanne, avant de reprendre le Lion d’Or, avec sa femme Gabriela qui le seconde à l’heure du coup de feu. «J’ai un peu fait ma carrière à l’envers. Nous habitions déjà ici lorsque nous avons appris que la Commune cherchait un nouveau tenancier. On s’est dit que ce serait une bonne occasion pour passer plus de temps en famille. Mais avec ce métier ça n’a finalement pas changé grand-chose.»

À défaut de disposer de beaucoup de temps pour jouer avec ses enfants, Paul Naeff s’est bien occupé de ses clients. En douze années d’activité, beaucoup sont devenus des fidèles. «Notamment ceux qui viennent manger les rognons ou le foie de veau, des vrais plats de brasserie comme j’en proposais avant au Buffet de la Gare.» En parlant d’habitués, Yolande Narbel arrive pour manger et se fait accueillir par une bise du patron. «J’habite juste en face, explique la pétillante grand-maman octogénaire. Je viens chaque vendredi

à midi pour manger les filets de perche. Parce qu’ils sont vraiment excellents et puis parce qu’il faut bien que mon AVS serve à quelque chose!» Vincent et Nicolas, eux, n’en sont pas encore à l’heure du repas. Attablés sur la terrasse entre un mur et le parking, ces deux membres de la Jeunesse de Vuarrens profitent des conditions météo enfin redevenues printanières. «L’auberge, c’est le point central du village. On s’y retrouve après le boulot pour jouer aux cartes ou le week-end avant de partir à une fête.»

À Pâques, la Jeunesse réquisitionne aussi l’établissement pour préparer le repas du dimanche soir, confectionné à partir des œufs récoltés dans le village les soirs précédents. «Et puis c’est ici qu’on prépare nos propres manifestations, comme notre Tour de jeunesse qui aura lieu les 21 et 22 juin prochains.» Ainsi va la vie au Lion d’Or de Vuarrens,

qui a aussi la particularité de disposer de quelques chambres d’hôtel. «On a eu une fois un couple de touristes québécois, explique Paul Naeff. Sinon, c’est plutôt des ouvriers travaillant dans la région ou des occupants de longue durée. Le standing de nos chambres n’est par contre pas suffisant pour accueillir les artistes invités par l’Association pour l’animation de Vuarrens. Un a essayé une fois, mais avec le bruit qu’il y avait dans la salle en dessous, il n’a pas passé une très bonne nuit!» (24 heures)