Romanel cède aux tensions du marché électrique

«Dans les années 1980, la distribution de l’électricité générait plus d’un demi-million de francs de bénéfices en faveur de la Commune», soupire Luigi Mancini, municipal chargé des Services industriels de Romanel-sur-Lausanne. Cette époque est révolue. Les rendements ont baissé et la Municipalité a décidé de se séparer de cette infrastructure. La décision a été annoncée jeudi soir au Conseil communal. Un appel d’offres est lancé, confirmant la tendance à la concentration chez les distributeurs d’électricité. Bussigny a également franchi ce pas en début d’année.

«Avec les arrivées prévues de nouveaux habitants et entreprises, il faudrait investir près de 10 millions en dix ans dans notre réseau»

Au-delà de la baisse de rentabilité des réseaux électriques, ce sont surtout les investissements à venir qui inquiètent la Municipalité de Romanel. Dans dix ans, tous les distributeurs devront avoir installé chez leurs clients de nouveaux compteurs intelligents. «Rien que cela nous coûterait un million, expliquait Luigi Mancini aux élus communaux. Avec les arrivées prévues de nouveaux habitants et entreprises, il faudrait investir près de 10 millions en dix ans dans notre réseau.»

Avec moins de 2000 clients et un employé à plein temps, le petit service industriel communal ne semble plus faire le poids face à cet enjeu. La Municipalité a invité ses partenaires historiques à soumettre une offre d’acquisition, à savoir Romande Énergie, les Services industriels de Lausanne et le Service intercommunal de l’électricité. Les élus communaux se prononceront sur cette opération au printemps prochain.

Essor des installations privées

Se séparer d’un tel patrimoine, autrefois extrêmement rémunérateur pour les collectivités publiques, n’est pas une décision facile à prendre. Bussigny a franchi le pas, non sans un bon débat au plénum. «Sur le long terme, on ne voyait plus très bien où on allait, reconnaît la syndique Claudine Wyssa. Entre la progression de l’autoconsommation (ndlr: photovoltaïque chez les particuliers et les entreprises) et la réglementation de plus en plus contraignante, la maintenance sur le terrain est aussi devenue plus compliquée.»

La syndique de Bussigny perçoit une volonté, à l’échelle fédérale, de concentrer un marché de l’électricité qui comptait il y a une décennie encore près de 900 distributeurs. Ils ont fondu à quelque 700 aujourd’hui. Leur nombre est particulièrement important en Suisse centrale mais, avec quatorze distributeurs, le canton de Vaud subit la même tendance, à une échelle inférieure, comme en témoignent les décisions de Bussigny et de Romanel-sur-Lausanne. Une fois cette dernière avalisée, les seules collectivités publiques conservant encore leur propre réseau se résumeront à Lausanne, Yverdon, Nyon, Pully et Lutry.

Ouverture du marché

Directeur des réseaux chez Romande Énergie, Patrick Bertschy partage le constat fait dans les communes. «L’ouverture partielle du marché de l’électricité en 2008 a amorcé un mouvement de concentration des sociétés électriques rendu nécessaire par la complexité de la distribution d'énergie. Il faut avoir une taille critique qui permet de répartir les charges.» Cette taille, l’entreprise la possède déjà avec ses 230'000 clients. Si cette entreprise devait être choisie pour racheter le réseau de Romanel, l’absorption de ses 1800clients serait quasi anodin. Romande Énergie précise toutefois qu’elle ne recherche pas absolument à acquérir de nouveaux réseaux. Reste donc à voir lequel des trois invités fera la meilleure offre à Romanel.