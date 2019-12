Romanel n'a plus les moyens d'entretenir son réseau électrique

«Dans les années 80, la distribution de l’électricité générait plus d’un demi-million de francs de bénéfices en faveur de la commune», soupire Luigi Mancini, municipal en charge des Services industriels de Romanel-sur-Lausanne. Cette époque est révolue. Les rendements ont baissé et la Municipalité a décidé de se séparer de cette infrastructure. La décision a été annoncée jeudi soir au Conseil communal. Un appel d’offres est lancé.

Au-delà de la baisse de rentabilité des réseaux électriques, ce sont surtout les investissements à venir qui inquiètent la Municipalité de Romanel. Dans dix ans, les distributeurs devront avoir installé chez leurs clients de nouveaux compteurs intelligents. «Rien que cela nous coûterait un million, expliquait Luigi Mancini aux élus communaux. Avec les arrivées prévues de nouveaux habitants et entreprises, il faudrait investir près de dix millions en dix ans dans le réseau.»

Avec moins de 2000 clients et un employé à plein temps, le petit Service industriel communal ne semble plus faire le poids face à cet enjeu. La Municipalité a invité ses partenaires historiques à soumettre une offre d’acquisition, à savoir Romande Énergie, les Services industriels de Lausanne et le Service intercommunal de l’électricité. Les élus communaux se prononceront sur cette opération au printemps prochain.

La commune précise enfin que ses employés ne seront pas inquiétés par cette vente. D’autres tâches leur seront confiées, précise le communiqué de Romanel-sur-Lausanne.