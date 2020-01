Rues et parkings fermés à Lausanne pendant les JOJ

Durant tout le mois de janvier, autant laisser tomber toute envie de conduire sa voiture autour du Flon. Et mieux vaut aussi laisser son deux-roues à la Riponne. Plusieurs fermetures de rues et de stationnements sont en effet en cours et encore à prévoir.

C’est que les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) ont besoin de place. Des dizaines d’animations – ski, big air, volley sur neige, par exemple – sont également au programme, version démo ou test pour les amateurs. Les rues Pépinet et Jean-Jacques-Mercier sont bouclées. La première jusqu’au 24 janvier, la seconde jusqu’au 27. Ce week-end et le suivant, l’axe rue de Genève – Rôtillon sera aussi libéré de la voiture. De 20h le vendredi à 5h le lundi.

Les parkings du Rôtillon et du centre sont ouverts. À l’inverse de la plupart des stationnements vélo du secteur, inaccessibles durant tout le mois. Patrice Schaub, du Service des sports de la Ville de Lausanne, dit être bien conscient des désagréments potentiels. «Il est clair que lorsqu’on amène les JO en ville, c’est quelque chose de tout à fait spécial. Les installations sont conséquentes. Et nous encourageons vivement les gens à utiliser les transports publics.» La police lausannoise indique par ailleurs que «d’autres mesures pourront être mises en place, notamment en fonction de l’affluence».