Six quartiers rêvent d'autos à 30km/h

Ils sont six. Six secteurs lausannois qui demandent de pouvoir dormir la nuit sans être dérangés par le bruit des voitures. En décembre dernier, ils déposaient une pétition commune forte de 1527 signatures pour que la vitesse soit limitée à 30 km/h entre 22 h et 6 h du matin dans leurs zones. Lors du dernier Conseil communal, ces demandes ont individuellement été acceptées par les élus à la majorité. La Municipalité devra les étudier et rendre un rapport préavis.

«Ces pétitions sont un copier-coller d’un projet qui a fait ses preuves à Beaulieu-Vinet», a rappelé l’un des pétitionnaires, le socialiste Louis Dana. Rappelons que sur cet axe, un essai pilote à 30 km/h la nuit vient d’être testé durant une année. «Passer à 30 km/h la nuit, c’est moins cher que de poser un revêtement phonoabsorbant, ou que de poser du double vitrage aux fenêtres des immeubles. Nos pétitions sont aussi un signal: que tout le centre-ville adopte cette mesure», a plaidé Louis Dana.

Les six pétitions traitées par le Conseil communal s’inscrivent dans une tendance plus large dans la capitale vaudoise. La Municipalité de Lausanne souhaite en effet présenter à l’automne un plan de modération du trafic, notamment la nuit, à 30 km/h («24 heures» du 27 mars 2019).

Les autorités entendent limiter la vitesse nocturne des automobilistes, même sur les grands axes. Florence Germond, municipale lausannoise en charge de la Mobilité et des Finances: «Les résultats intermédiaires de nos tests ont démontré qu’en abaissant la vitesse de 50 km/h à 30 km/h la nuit, les émissions sonores peuvent être réduites d’environ 3 dB, ce qui correspond à une réduction de moitié du bruit généré par le trafic routier.» (24 heures)