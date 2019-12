Un socialiste élu à Oron

Le résultat est serré. Avec 697suffrages, Romain Richard (PS Oron et sympathisants) a été élu à la Municipalité d’Oron dimanche, lors du second tour de l’élection complémentaire. Il devance de 47 voix Yoan Hunziker (PLR-UDC et indépendants du centre droit).

Romain Richard, qui est également le président de la section PS Oron-Savigny, était déjà sorti en tête lors du premier tour, le 24 novembre dernier. Le socialiste succède ainsi au démissionnaire Frédéric Isoz (PLR-UDC et indépendants du centre droit). Le taux de participation à ce second tour a été de 34%.