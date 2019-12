Une société du chantier de la «verrue» fait plier le propriétaire

Alors qu’elle avait toujours refusé de payer ses dettes sous prétexte que les travaux «n’existaient pas», la société propriétaire de l’immeuble de Bel-Air/Mauborget a fini par plier. Son principal créancier, la PME lausannoise Bati Technique, a retiré sa demande de mise en faillite sans poursuites préalables. Comme le confirme Bujar Azizi, patron de cette petite société de construction qui a œuvré sur le chantier de la «verrue», un accord a été trouvé avec l’entreprise zougoise Swiss Investment Concept, maîtresse des lieux.

Bati Technique réclamait quelque 300'000 francs de matériaux et de frais de main-d’œuvre pour du travail effectué entre janvier et octobre 2018. La créancière ayant retiré sa demande, le Tribunal cantonal de Zoug a annulé la procédure. Mais d’autres PME ayant œuvré sur ce chantier, qui traîne depuis dix ans, revendiquent des travaux non payés et pourraient suivre la voie tracée par la société de construction lausannoise.

Monsieur X, ayant droit économique

Dans son recours contre la faillite, Swiss Investment Concept reconnaît par écrit que son ayant droit économique est Monsieur X, un homme d’affaires genevois actif dans l’immobilier. Ce dernier possède également Danotee, la «coquille vide» en liquidation qui a touché des honoraires à titre d’entreprise générale sur le chantier, tandis que d’autres assuraient le travail, selon nos informations. Un recours contre la faillite de Danotee est également pendant à Genève.

Monsieur X serait à la tête d’une quinzaine de sociétés possédant divers immeubles en Suisse romande. Dans son recours, Swiss Investment Concept explique que certaines sont des filiales d’une holding établie à Zoug, Traderline AG. Selon le propriétaire de Bel-Air/Mauborget, ses propres frais seraient payés par les fonds générés par cette holding et ses filiales. Le chantier en cours n’engendrant pas de revenus, Swiss Investment Concept ne pourrait régler seule ses dettes immédiates.

Un financement contredit

Soupçonnée par certains créanciers d’avoir englouti une partie du crédit de construction, la société propriétaire assure ainsi dans son recours que le groupe finance seul la transformation de Bel-Air/Mauborget, après avoir bénéficié d’un prêt hypothécaire de la part d’AXA. Cette affirmation est contredite par différentes sources, qui évoquent un crédit de construction de 12 millions – ce que Swiss Investment Concept «conteste catégoriquement», d’après son avocat lausannois, Alain Dubuis. À en croire son propriétaire, la valeur vénale de la «verrue» serait aujourd’hui d’environ 100 millions de francs. Contacté, Alain Dubuis se borne à confirmer que la faillite a été annulée. Selon lui, le reste n’est que «spéculations».

Le retrait du permis de construire par la Ville de Lausanne fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public. Des travaux ont toujours lieu, mais il s’agit a priori de la remise en état exigée par la Commune avant le 31 décembre ainsi que de tâches de sécurisation. Une inspection du chantier par le tribunal a eu lieu le 3 décembre.