La tribune du Bois-Gentil ne renaîtra pas de ses cendres

C’était l’été dernier, dans la nuit du 18 juillet. La tribune en bois du stade du Bois-Gentil était la proie des flammes. Le feu, à l’origine encore inconnue, s’était propagé au terrain de football, à quelques arbres ainsi qu’à une haie. L’installation historique datait de 1928. Elle comprenait six niveaux de gradins. Elle est entièrement partie en fumée, et avec elle des souvenirs de footballeurs et de spectateurs de plusieurs générations. Il a finalement été décidé qu’elle ne serait pas reconstruite.

Le stade du Bois-Gentil n’est plus destiné à organiser des matches de football. En attendant la construction des bâtiments des Plaines-du-Loup, il est utilisé comme terrain d’entraînement du Lausanne-Sport. C’est le club qui en assumera d’ailleurs les charges d’exploitation.

Des travaux d’assainissement des dégâts liés au sinistre ont toutefois été entrepris. Il a notamment fallu démolir et évacuer la tribune incendiée, assainir les surfaces perméables, remplacer partiellement la main courante de l’enceinte de la surface de jeu, remplacer la haie végétale et le grillage métallique délimitant l’ensemble de la parcelle. Le coût de ces travaux se monte à 131'000 francs. Ils sont pris en charge par l’ECA.