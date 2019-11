Trois garderies exposent à l'Elysée

Une première expo collective au Musée de l’Élysée, c’est un joli début pour un CV d’artiste. Grâce à son programme «une enfance en art», le groupe Éducalis propose d’ouvrir l’esprit de ses «grands» – de 2 à 3 ans – à différents types d’expression artistique au travers d’ateliers ponctuels. La première exposition issue de ce travail est à voir jeudi 28 (17h-20h) à la salle Lumière de l’Élysée. Certaines œuvres seront vendues à cette occasion au bénéfice de la fondation Paint a Smile, active dans l’animation des murs des services de pédiatrie notamment.

Durant six mois, les trois centres de vie enfantine du groupe – La Nanosphère (EPFL), Les Petits Acrobates (Montchoisi) et Le Microcosme (Maladière) – ont reçu la visite mensuelle de l’artiste lausannoise Roxana Casareski. «Ils se sont d’abord rendus à l’atelier de l’artiste, raconte Coline Castagnetti, directrice du Microcosme et responsable du projet. Puis le travail effectué avec Roxana lors de six matinées était poursuivi avec les éducatrices.» Le but n’est évidemment pas de placer ces œuvres chez Christie’s. Mais de toucher chez l’enfant toutes les sphères du développement, de la motricité fine au partage (du matériel mais aussi d’un support pour une œuvre collective), de la capacité d’expression à l’imaginaire.

D’autres partenariats sont prévus pour la suite, notamment avec la Genevoise Malizia Moulin et la Lausannoise Frédérique Mosimann. «Pour la suite, nous sommes aussi en contact avec des musiciens et des danseurs», complète Coline Castagnetti. «Nous recherchons des artistes capables de donner l’impulsion, de semer une graine que les éducateurs pourront faire germer durant l’année», conclut Olivier Delamadeleine, directeur d’Éducalis.