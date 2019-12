Un trou de 9,7 millions de francs pour Pully

Le Conseil communal de Pully a accepté sans encombre, à une très large majorité, le budget 2020 ficelé par la Municipalité. La Ville annonce un déficit de –9,7 millions de francs (166,5 millions de charges pour 156,8 millions de revenus). C’est beaucoup, mais c’est toujours moins que le budget 2019 (–13,5 millions de francs).

Un trou énorme dans la caisse, donc, malgré la hausse d’impôts de deux points votée récemment par la Commune. Les autorités pointent du doigt les effets de la participation au financement de la facture sociale cantonale.

Un statut de commune «riche» qui pèse

Pully paie cher son statut de commune «riche», comme l’a rappelé devant le Conseil communal Richard Pfister (PLR), président de la Commission des finances. «Sur 63 points d’impôts, seuls 16 points sont à disposition pour couvrir les charges communales. Les autres disparaissent dans les charges cantonales ou intercantonales. La Commission recommande d’adopter ce budget mais est consciente qu’il faudra être de plus en plus proactifs. Pleurer sur la facture sociale, c’est une chose. Mais il faut explorer les possibilités pour influer sur cette législation qui pénalise Pully.» Le syndic est engagé de longue date dans ce combat. On ignore quels seront ses leviers d’action.

La marge d’autofinancement, soit la capacité de la Commune à financer ses investissements sans recourir à l’emprunt, sera très largement négative, en 2020 comme en 2019 (-5,2 millions de francs).

Sans surprise, la dette de la Ville continue de grimper. Elle devrait atteindre 140 millions de francs à la fin de l’année 2020.