Un guide débusque l’art dans les moindres recoins de Lausanne

Saviez-vous que dans les sous-sols de Lausanne se cache un grand arbre, aussi sec que vénérable? Pour le voir, il faut déambuler au Flon jusqu’au parking du Centre, jusqu’à l’une des deux rampes en tire-bouchon qui drainent le bal des voitures. Il est là, la tête en bas, accroché au plafond, blanc et majestueux. Réalisée par le plasticien Daniel Schlaepfer, c’est une des 300 œuvres d’art qui ornent les recoins de la capitale vaudoise.

Dès la fin de la semaine, la Ville propose une réédition d’un guide qui met en lumière 78 de ces réalisations artistiques. Étonnantes, insolites ou chargées d’histoire, elles sont surtout bien cachées, pour certaines. «L’objectif n’est pas nécessairement de promouvoir des artistes phares, précise Manon Saudan, collaboratrice scientifique au Service de la culture. C’est plutôt une invitation à se balader dans des endroits que les gens ne visitent pas forcément.»

Parkings et cours d’école

Le guide, qui se décline aussi sous la forme d’un site internet, propose cinq cartes avec six parcours de visite différents, dont quatre sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Par rapport à sa première édition, lancée en 2014, il propose une version augmentée et mise à jour et s’accompagne d’une visite guidée audio à télécharger. Autant prévenir: suivre ces itinéraires fera débarquer le curieux dans des lieux comme des parkings ou des préaux d’écoles. Dans la catégorie «étonnant et hors des sentiers battus», on découvre ainsi qu’au Collège de Villamont, les grillages un peu carcéraux de la cour sont surmontés de 300 rétroviseurs. Sur une belle idée de l’artiste Ignazio Bettua, on y voit la ville alentour se refléter sous tous les angles possibles.

Dans la catégorie «collector», le guide rappelle que le parc du Musée olympique accueille une œuvre iconique: le pistolet au canon noué de Carl Fredrik Reuters­wärd. Créé au lendemain de l’assassinat de John Lennon, l’original est installé devant l’ONU à New York, mais il a plus d’une trentaine de répliques à travers le monde. Fait cocasse, à quelques encablures de là, dans le même parc, «Les footballeurs» de la très populaire Niki de Saint Phalle ne figurent pas dans le guide, qui privilégie effectivement les trésors oubliés.

Des statues à toucher

Sur 300 œuvres répertoriées en ville, pas moins d’une centaine appartiennent à la Commune. On apprend que sa première commande est «La baigneuse» du Lausannois Milo Martin qui orne le parc de Mon-Repos depuis 1934. Mais l’art public a rapidement évolué loin des statues monumentales typiques de jadis. «L’introduction du Pour-cent culturel à Lausanne dès les années 50 a renforcé le lien entre les œuvres en plein air et leur contexte architectural», explique Manon Saudan. Cette disposition, qui prévoit que 1% des coûts d’une construction réalisée par la Commune soit investi dans un projet artistique, est d’ailleurs devenue contraignante en 2018.

«Le lien avec le spectateur est aussi devenu plus étroit, avec des œuvres conçues pour qu’on puisse les toucher», ajoute Manon Saudan, évoquant la «Sculpture à grimper», d’André Lasserre, que l’on trouve à la Cité. Le guide nous glisse pourtant que cette modernité n’a pas toujours été du goût de tout le monde. En 1964, cette œuvre a ainsi fait polémique au Conseil communal, taxée de «truc emberlificoté» qu’il ne faudrait pas placer trop près de la cathédrale.