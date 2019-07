Un pont de 420 tonnes a atterri sur les rails

Il était tard, très tard. Mais plusieurs dizaines de spectateurs ont fait le déplacement pour assister à un show pas banal. Dans la nuit de samedi à dimanche, la plus grande grue sur chenilles d’Europe – 90 mètres pour 1500 tonnes – est entrée en action près de la gare de Renens. Au cours d’une opération coup de poing aussi millimétrée que minutée, ce monstre a déposé un pont métallique de 420 tonnes au-dessus des rails. Autrement dit, la masse d’un Boeing 747 au décollage.

Re-vivez la pose du Pont-Bleu en accéléré

Peu après minuit, la structure de 58 mètres de long flottait déjà dans les airs, prête à survoler huit voies de train sous le feu des projecteurs. Nez levé et smartphone en main, les badauds postés sous la structure ont pu avoir une sensation inédite l’espace d’un instant: celle qu’un croiseur interstellaire, vaisseau amiral de «La guerre des étoiles», passait en silence au-dessus de leur tête.

«Nous avons entre 0h40 et 4h40 pour réaliser l’opération», précisait Hugo Anacleto quelques minutes avant le top départ. Auteur du projet et chargé de la direction des travaux, l’ingénieur du bureau Synaxis n’attendait plus que l’interruption totale du trafic ferroviaire par les CFF pour donner le feu vert au grutier. «Afin d’atteindre son but, la grue doit non seulement pivoter, mais aussi se déplacer de 11 mètres pendant l’opération. Nous l’utilisons ici au maximum de sa capacité afin de réaliser l’ouvrage avec le minimum d’interruptions d’exploitation pour les CFF.»

Réouverture le 29 juillet

Pour cette opération complexe, rendez-vous avait été pris depuis deux ans déjà. Car, pour priver les noctambules de trains dès minuit, la fenêtre de tir devait tenir compte de deux contraintes: «Il nous fallait un créneau entre le Montreux Jazz Festival et la Fête des Vignerons», s’était amusée la conseillère d’État Nuria Gorrite quelques jours auparavant lors d’une conférence de presse. Avec un investissement de 14 millions de francs, c’est en effet le Canton qui finance une grande partie de ce chantier, qui comprend la destruction et la reconstruction totale du pont Bleu, un ouvrage bâti en 1972 et arrivé en fin de vie. Coût total des travaux: 17,5 millions de francs, auxquels participent également la Confédération, les CFF et les Communes de Crissier et d’Écublens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le vol plané du nouveau pont, toujours couleur azur, a été bouclé en un peu plus d’une demi­-heure. Les ouvriers sont ensuite restés à pied d’œuvre pour fixer correctement la structure sur ses points d’appui. «Nous avons fini avec une heure d’avance sur notre planning», s’est toutefois réjoui Hugo Anacleto. Mais il n’y a pas que ce week-end que les choses devaient aller vite. Le pont Bleu a été mis hors service à la mi-juin, alors qu’il permet à 20'000 véhicules par jour de circuler entre le nord et le sud de l’Ouest lausannois. Il doit être rouvert au trafic léger dès le 29 juillet. Les poids lourds pourront, quant à eux, circuler de nouveau à la fin de l’année, et les dernières finitions auront lieu au printemps prochain.

L’accent sur le vélo

L’ancien pont n’était pas seulement vétuste, il présentait aussi un risque de choc ferroviaire à cause d’une pile construite entre les voies CFF. Désormais, le nouveau pont enjambera les voies d’un seul tenant. L’ouvrage est également plus large de 3,5 mètres afin d’y ajouter une voie mixte pour les piétons et les vélos. Ceux-ci auront désormais une piste cyclable continue depuis Crissier jusqu’aux hautes écoles.

Le pont Bleu ne doit en revanche pas permettre d’augmenter le trafic routier. À moyen et long terme, il doit même plutôt diminuer. Avec le projet de construction de deux jonctions autoroutières à Chavannes et à Écublens, les automobilistes du sud du district devraient en principe être moins nombreux à emprunter le pont pour rejoindre l’autoroute à Crissier.