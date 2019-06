Un second braquage qui inquiète les entreprises

Rouler de nuit, la grande peur des convoyeurs

Les attaques de transports de fonds ont souvent lieu de nuit et ce n’est pas par hasard. Car les braqueurs sont sûrement au courant qu’en Suisse les valeurs, billets de banque et autres pierres précieuses ont l’interdiction de circuler dans des véhicules blindés de plus de 3,5 tonnes entre 22 heures et 5 heures du matin. Partant, quand il fait noir, les convoyeurs doivent respecter l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et se contenter de fourgons, devenant des cibles de choix. «Ces attaques de nuit, ça commence à faire beaucoup, soupire Luc Sergy, directeur de l’Association des entreprises suisses de services de sécurité (AESS). Braquer des convoyeurs, c’est plus facile la nuit. Il y a moins de gens, donc moins de témoins susceptibles d’appeler la police et les fourgons utilisés sont surtout très vulnérables.»



En comparaison internationale, il est vrai que la Suisse a de quoi attirer les braqueurs. «En France, les blindages ont été augmentés, ce qui rend les attaques plus difficiles. Percer un blindage lourd nécessite des moyens extrêmes, poursuit Luc Sergy, qui pense à des lance-roquettes. Tenter de forcer un véhicule blindé d’au moins 7 tonnes, c’est également prendre le risque d’endommager son contenu, ce qui peut être dissuasif.»



Si les fourgons disposent de mécanismes type «expansion de mousse» ou de fumigènes et que les systèmes de transport sécurisé sont pourvus de mécanismes de maculage à l’encre indélébile, Luc Sergy maintient que le blindage lourd reste la mesure la plus efficace. «Pour empêcher l’accès au pont de chargement.»



Pour enrayer ces attaques, l’AESS plaide pour une modification de la loi depuis des années. Une demande que soutient le commandant de la police cantonale Jacques Antenen et à laquelle l’Office fédéral des routes n’est pas insensible. Le politique a lui aussi empoigné la problématique: le conseiller national Olivier Feller (PLR) a déposé une motion au National début mai à ce sujet. Le texte demande que les transports de fonds puissent circuler de nuit dans des véhicules lourds pour leur sécurité. «Le Conseil fédéral se prononcera sur la question fin août», estime l’élu vaudois, qui dénonce aussi l’absurde de la situation. Car, détail piquant, les fleurs coupées et les denrées périssables ne sont pas soumises à l’interdiction qui porte sur le poids du convoi.

Emmanuel Borloz