Un «vide théâtre» avant les travaux de Beaulieu

Dès lundi, des grues seront montées à Beaulieu en vue des gros travaux sur l’aile sud du Palais. Dans un peu plus de deux ans, un théâtre rénové verra le jour, tandis que le Tribunal arbitral du sport (TAS) y aura ses quartiers.

Comme l’a communiqué mardi la Fondation de Beaulieu, ces travaux s’inscrivent dans la redynamisation du site où s’est déjà installée la Haute École La Source, l’automne dernier. La fondation fait valoir que la simultanéité de la rénovation du théâtre et de l’installation du TAS dans l’aile sud permettra de limiter les nuisances. Selon le calendrier désormais établi, la démolition et le gros œuvre devraient durer jusqu’au printemps 2020, tandis que les travaux plus fins (chauffage, ventilation, sanitaires) s’étendront jusqu’à l’été 2021. La fondation prévoit la fin du chantier à l’automne 2021.

Les riverains ont à disposition une adresse de courriel et une ligne directe pour se tenir au courant des travaux ou pour signaler d’éventuelles plaintes. Une lettre d’information sera en outre rédigée et des visites du chantier auront lieu en fin de programme. Juste avant le début des travaux, un «vide-théâtre» est organisé le vendredi 12 juillet de 14 h à 18 h et le samedi 13 de 10 h à 16 h dans le Foyer et les coulisses. «Le matériel technique aura été emporté par les professionnels, précise Nicolas Gigandet, directeur de la fondation. Le public pourra acheter des meubles, comme les fauteuils, par exemple. De la vaisselle, celle du Foyer, sera également présentée.» Un catalogue des prix figure sur le site du Théâtre de Beaulieu*.

Les activités de Beaulieu seront maintenues, en particulier dans les halles nord (leur réfection n’interviendra pas avant cinq à six ans), les halles sud et la Verrière installée provisoirement dans les jardins. Dès l’an prochain, le Palais rouvrira progressivement. Après ces travaux, le site devrait prendre un nouvel essor. C’est du moins ce qu’espèrent les autorités de Lausanne, qui viennent de mettre sous toit un nouveau modèle financier pour Beaulieu avec la création d’une société anonyme qui sera portée prochainement sur les fonts baptismaux.

Le changement de modèle doit permettre une gestion plus efficiente que par le passé. Beaulieu se relève tout juste du marasme qui avait été dénoncé à la fin de 2017 et pour lequel une action en justice est toujours en cours.

* www.theatredebeaulieu.ch (24 heures)