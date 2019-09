Une maison pour suivre l’avancée de l’écoquartier

Initié en 2006, avec une réalisation finale prévue aux environs de 2030, le processus de création de l’écoquartier des Plaines-du-Loup est un long feuilleton. Pour en suivre les multiples épisodes, la Ville de Lausanne a réaménagé l’ancienne buvette du FC Concordia pour y installer la maison du projet. C’est là que les riverains et futurs résidents peuvent venir s’informer de l’état d’avancement de ce projet au long cours. Elle a été inaugurée ce mardi.

«L’idée était de donner un lieu d’information et d’expositions pour le quartier, mais aussi un lieu de réunion disponible pour une séance de travail entre les investisseurs, les architectes et les autres partenaires», présente le syndic, Grégoire Junod. À cet effet, l’ancienne buvette a été agrémentée d’une terrasse en bois et d’un aménagement intérieur qui comprend des tables et une petite cuisine, ainsi que le chauffage. Une permanence y sera assurée, le mercredi, par le Bureau de développement et projet Métamorphose.

Maison de quartier à venir

Cette maison s’inscrit dans la logique participative qui a ponctué l’évolution de l’écoquartier. Mais il ne s’agit pas encore de la future Maison de quartier, qui s’implantera plus tard dans le secteur actuellement occupé par l’ancienne maison dite «du gendarme». «Pour un quartier de cette taille, nous souhaitons faire quelque chose de semblable à la Maison de quartier de Chailly», dit Grégoire Junod. En attendant, la maison du projet fera office de lieu d’échange pendant la durée des chantiers, soit jusqu’en 2023 environ.

C’est que les choses se précisent. Les dépôts des mises à l’enquête publique des premières constructions sont prévus pour cet automne, rappelle le syndic. Mais les travaux avaient déjà débuté au printemps 2018, avec la réalisation des pistes nécessaires au chantier et l’aménagement du parc du Loup. Des plantages y ont été réalisés et la bande herbeuse a été très fréquentée cet été par les riverains, notamment à l’heure de l’apéro. Pour l’heure, on teste son aménagement, son usage par la population, afin de l’adapter ensuite. Sur place, les forages sont en cours pour équiper le futur quartier de sondes géothermiques pour son chauffage. La construction des premiers immeubles devrait commencer l’an prochain.