Vaudoise aréna: le Canton sévèrement mis en cause

Jean-Jacques Schilt «juge et partie»

Les salariés remettent également en question l’audit confié au cabinet privé Vicario Consulting. Selon eux, «l’accord des travailleurs n’a jamais été sollicité». Dans son communiqué, Unia rappelle que le président du conseil d’administration, Jean-Jacques Schilt, «est une des deux personnes mises en cause par la dénonciation des salariés». Or, «c’est lui qui organise l’audit et c’est lui qui les invite à y participer. (...) M. Schilt est ainsi juge et partie dans le présent conflit.» La situation n’est pas nouvelle. Comme l'a appris «24 heures», les collaborateurs du CSM n'ont même pas de structure interne pour faire remonter les problèmes. La «commission du personnel» est uniquement composée de membres du conseil d'administration, dont Jean-Jacques Schilt. Dans un e-mail envoyé en mai 2019, une employée informait la commission de la situation difficile qu'elle avait vécue et du fait qu’elle aurait voulu pouvoir en faire part à une cellule comme l'ARC (Aide à la résolution de conflits) de la Ville de Lausanne. «La taille de notre entreprise (...) ne justifie pas la création d'une structure spécialisée, lui avait répondu Jean-Jacques Schilt. Le directeur d'abord, des membres de la commission du personnel ensuite devraient constituer les ressources nécessaires en cas de difficultés, dont il faut espérer qu'elles resteront exceptionnelles!»