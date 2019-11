La Ville récompense le basket et le billard

La soirée de lundi a réuni le monde du sport lausannois au Casino de Montbenon. C’est là que 168 athlètes et personnalités ? issus de 22 sports ? ont été récompensés pour leurs performances de l’année. La plupart ont décroché un titre de champion de Suisse, voire de bonnes places en compétitions internationales. De plus, la Municipalité a décerné son Prix du mérite sportif à deux personnes qui, si elles ne mouillent plus le maillot sur les terrains, ont marqué le sport lausannois.

Randoald Dessarzin et Diane Wild se sont partagé ce prix. Le premier est un peu le «sauveur du basketball lausannois», selon les termes du communiqué de la Ville. Le coach est en effet à l’origine de la fusion avec le club de Pully, qui a permis de conserver une équipe locale de niveau national. Les Foxes de Pully Lausanne se situent actuellement en milieu de classement de la ligue A.

Diane Wild œuvre depuis une quarantaine d’années dans le monde du billard. Présidente de l’Académie de Billard depuis 1995, elle organise le Lausanne Masters de cette discipline et a collectionné plusieurs titres de championne de Suisse, ainsi que deux titres de vice-championne d’Europe dans les années nonante. Avant cela, elle avait également excellé dans l’équipe nationale d’escrime.



Diane Wild en 2005. Crédit: Patrick Martin

Autre distinction, le Prix Lausanne ville de sports a été attribué au FC Stade-Lausanne-Ouchy. La promotion en Challenge League au terme d’un parcours remarquable méritait bien cette récompense. Un Prix spécial a enfin été attribué à Nathalie Fatio Wanner, qui vient de passer onze ans à la tête d’une manifestation populaire, les 24 Heures de natation.

Les autres sportifs récompensés ont performé dans des disciplines très variées, comme différentes épreuves de l’athlétisme, de la course au saut ou, pour poursuivre dans le registre classique, l’aviron, le curling, le golf, l’escrime, la natation ou le volleyball. La soirée a aussi permis de récompenser des champions de sports plus confidentiels, tels que le twirling bâton, le footgolf ou encore l’ultimate frisbee.