«Visitez la Vaudoise aréna, mais mettez un casque!»

«Je dis à mes amis: «Allez visiter! La patinoire est belle. Par contre, mettez un casque!» L’homme qui lâche ces mots avec un sourire amer n’est pas un humoriste, mais un ingénieur ayant travaillé sur le projet de la Vaudoise aréna.

Inaugurée en septembre dernier, la structure a fait parler d’elle en raison des conditions de travail dénoncées par des employés du Centre sportif de Malley (CSM). Mais la pression due aux finances et aux délais n’a pas qu’un coût humain. Elle aurait également des conséquences sur la sécurité. C’est du moins ce que laissent penser plusieurs incidents survenus ces derniers mois, qui paraissent plus préoccupants que de banals défauts de jeunesse.



Photo: DR

L’exemple le plus récent est la chute de luminaires dans le couloir de la patinoire d’entraînement le 22 février, comme en témoigne la photo ci-dessus. Une vidéo tournée en novembre montre une infiltration d’eau dans les vestiaires destinés aux JOJ, «y compris, semble-t-il, dans la gaine électrique», selon une source interne. Durant ces mêmes Jeux, les clients du Spot Café du Lausanne Hockey Club (LHC) l’ont échappé belle: le 13 janvier, une plaque d’isolation s’est détachée du plafond au petit matin, avant l’ouverture de l’établissement, et a atterri notamment sur une table (photo ci-dessous).



Photo: DR

Les responsabilités sont difficiles à établir, d’après Thierry Meyer, porte-parole du club: «Le faux plafond a peut-être été manipulé et la plaque pas remise en place selon les directives techniques requises.» Pour lui, cet événement n’a rien à voir avec les délais ni avec la qualité.

Séance de crise

Mais il y a plus alarmant. Lundi 11 novembre 2019, une séance qui s’est tenue au CSM a marqué les esprits. Menée par le directeur Christophe Huybrechts, elle voit apparaître un sujet urgent: en effectuant des constats de fin de travaux sur la charpente qui surplombe la patinoire, des ingénieurs et architectes ont relevé une flèche ou courbe «inquiétante» sur certains éléments de portage de la ventilation. «On n’était pas au point de rupture, mais on avait l’impression que le poids des tuyaux était trop important et que ça pliait, témoigne Antoine Hahne, associé fondateur du bureau d’architectes Pont12. On a donc convoqué une séance de crise pour relayer le problème.»

Ce dernier n’est pas anodin: les tuyaux font 1,3 mètre de diamètre pour plusieurs dizaines de kilos chacun, et surplombent la patinoire sur toute sa longueur en étant pris dans la charpente. La réunion du 11 novembre a lieu dans la salle de pause de Malley 2.0. Plusieurs bureaux donnant sur cette pièce ayant leurs portes ouvertes, des témoins ont pu entendre les propos échangés. Au moment où la séance a lieu, le CSM est déjà en crise: la cheffe de projet est en congé maladie, tandis que son unique assistant vient de démissionner. Au sein de la structure qui gère la Vaudoise aréna, c’est l’hécatombe, et même les électriciens de l’entreprise générale, Steiner SA, sont partis en congé maladie les uns après les autres, selon une source.

Le contexte est en outre particulier. Un mois auparavant, le 4 octobre, 400 m2 de faux plafond se sont effondrés dans une galerie située au sud-ouest de la patinoire (photo ci-dessous). Trois travailleurs s’en sont sortis avec des égratignures après s’être jetés par terre. Comme le confirme le procureur Sébastien Fetter, une enquête pénale est toujours en cours concernant cet événement.



Photo: DR

Les propos tenus lors de la réunion du lundi 11 novembre résonnent donc dans une ambiance lourde d’inquiétude pour les collaborateurs, dont plusieurs sont intervenus après l’effondrement de la galerie. «Quand je me baladais dans ces bâtiments, j’avais toujours peur que quelque chose me tombe sur la tête», raconte une ex-employée. Durant la séance, l’option d’une fermeture immédiate de la patinoire le temps de régler le problème est sérieusement envisagée, notamment par le directeur, Christophe Huybrechts, selon les témoins. Des coups de fil sont passés pour prendre d’autres avis. Quel est le degré d’urgence? Autour de la table et au téléphone, tout le monde n’a pas le même point de vue sur la question. Contacté, Christophe Huybrechts ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet.

Consolidation de nuit

Sollicité en cours de séance, le président, Jean-Jacques Schilt, se serait prononcé pour une intervention en dehors des heures d’ouverture. Selon les témoins, pour le président, ce serait une question d’image: une fermeture alerterait les médias et le public. Les travaux de correction auraient finalement eu lieu durant la nuit de jeudi à vendredi, d’après une source proche du dossier. «Avec le maître de l’ouvrage, nous avons demandé à l’entreprise en charge de la construction une confirmation écrite du fait qu’elle garantissait qu’il n’y avait aucun danger pour les usagers», relève l’architecte, Antoine Hahne.

Mais durant les heures qui suivent la réunion, les employés parlent, s’inquiètent. «Pendant la séance, le directeur s’est enquis des réservations pour les jours suivants, relève un témoin. La patinoire était pleine du matin au soir: des clubs, des enfants, du public… J’ai passé quatre jours très, très mal.» Le mercredi 13 novembre dans l’après-midi, une collaboratrice contacte un inspecteur du Service de l’emploi (SDE) pour lui faire part de ses craintes: «Il m’a dit qu’il en référerait au conseiller d’État Philippe Leuba, mais qu’il ne garantissait rien.»

Selon Arthur Auderset, secrétaire syndical chez Unia, ces problèmes de sécurité «sont une des premières choses que les employés ont dénoncées. Si les collaborateurs ont vraiment été exposés, ainsi que le public, c’est extrêmement grave. Nous ne sommes pas compétents pour dire s’il y a véritablement eu mise en danger. Mais à partir du moment où des collaborateurs ont alerté le SDE, ce dernier se devait de réagir immédiatement pour garantir leur sécurité. Cela fait partie des éléments que le Secrétariat d’État à l’économie (ndlr: qui a été saisi par Unia) devra étudier.»

Pour la cheffe du Service de l’emploi, Françoise Favre, qui ne confirme pas les propos tenus par l’inspecteur du travail, le suivi a été fait, même si ni Philippe Leuba ni le CSM n’ont été contactés sur le moment: «Le SDE a immédiatement remonté l’information au niveau du Secrétariat général du département. Ils ont procédé aux vérifications d’usage immédiatement […]. Rapidement, il est apparu que le problème était déjà sous contrôle et les mesures déjà décidées, que l’entreprise avait notifié et garanti par écrit qu’aucun «effondrement» ne mettait en danger personne et que les travaux seraient effectués immédiatement.»

L’entreprise générale dans le collimateur

Cette attestation de Steiner SA était-elle suffisante? De nombreux partenaires du projet sont très critiques quant à la qualité du travail de l’entreprise générale basée à Zurich et aux conséquences de délais intenables. «Steiner a notamment utilisé des matériaux de moindre qualité pour optimiser sa marge, dénonce l’ingénieur qui conseille à ses amis de porter un casque pour visiter la patinoire. Mais c’est un problème plus global concernant les marchés publics: l’entreprise générale a le droit de jouer sur des équivalences au niveau des marques.» Selon Unia, cette question a été soulevée par des membres du conseil d’administration du CSM lors d’une séance au syndicat. La construction de murs en briques «vides», où il n’est pas possible de visser quoi que ce soit, aurait notamment été évoquée.

Aujourd’hui, l’ingénieur se dit «écœuré» par son expérience à la Vaudoise aréna: «Les politiques imposent des délais mais ne mettent pas en place une équipe suffisante pour assurer le suivi du chantier. Avec le recul, c’était une évidence que tout cela devait arriver. Les responsables du projet ont dit plusieurs fois à des membres du conseil d’administration qu’ils n’étaient pas assez nombreux. Ils ont dénoncé les problèmes qualité à maintes reprises à la commission de construction, sans effet.»

Jean-Jacques Schilt, à qui nous avons soumis par écrit l’ensemble des problèmes évoqués dans cet article, nous a répondu en ces termes: «Je n’ai pas le temps de chercher des informations sur un événement vieux de près de quatre mois. Je ne peux donc répondre à vos questions.»

L’entreprise générale Steiner SA, à qui nous avons envoyé une série de questions lundi 2 mars au matin, nous a finalement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas prendre position car plusieurs points n’étaient «pas encore clarifiés», selon son porte-parole, David Suchet: «D’une manière générale, Steiner ne travaille qu’avec des matériaux éprouvés et certifiés», a-t-il ajouté au téléphone.