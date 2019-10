Vivre ensemble dans les quartiers, mode d’emploi

Dans une ville comme Lausanne, où les habitants vont et viennent constamment, y a-t-il encore des vies de quartier? C’est l’une des questions auxquelles le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) tente de répondre dans une étude mandatée auprès du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population de l’Université de Neuchâtel.

Les deux auteures, Denise Efionayi-Mäder et Angèle Flora Mendy, ont conduit 79 entretiens, dix discussions de groupe et onze observations dans trois quartiers de la capitale: Borde, Bellevaux et Prélaz. Leur focale s’est dirigée sur le sentiment d’appartenance et d’exclusion des citoyens, facteur d’intégration central.

Dans un résumé, les chercheuses concluent que la population est attachée à son quartier, même si elle lui trouve des défauts. À l’adresse des autorités, elles disent l’importance des spécificités locales, qui doivent être identifiées en amont avec l’aide des travailleurs de terrain.

À la Borde, quartier populaire scindé en deux par une avenue, elles ont notamment découvert un sentiment d’injustice parmi les habitants qui se disent victimes de «jugement au faciès» et de «violence policière». Des habitants se sentent discriminés parce qu’ils sont Noirs et confondus avec des dealers qui ne résident pas dans leur quartier. Ils aimeraient changer cela.

On trouve aussi des mécontents à Bellevaux, parmi les résidents de longue date, pas toujours issus de l’immigration. Ils déplorent «ne plus être chez eux» et ressentent négativement la transformation de leur voisinage. Ils ont aussi le sentiment d’être moins bien lotis par rapport aux nouveaux arrivants.

Pour le délégué à l’intégration, Iseni Bashkim, cette étude, qui fut commandée par l’ancienne déléguée, Gabriela Amarelle, va constituer une aide de valeur. «Elle nous donne l’expertise scientifique pour forger de nouveaux outils. C’est précieux lorsqu’il s’agit de cibler des mesures d’action pour l’intégration.» Le principal enseignement pour le BLI est que la politique d’intégration doit pointer des problèmes spécifiques et concerner les immigrés comme les populations autochtones.

Trois soirées publiques sont organisées pour discuter avec les habitants des conclusions de l’étude, ce jeudi soir à Prélaz, le 6 novembre à la Borde et le 7 à Bellevaux. Les détails figurent sur lausanne.ch dans la liste des «Actualités municipales».