«On lave les draps des malades mais personne ne nous applaudit»

En temps normal, c’est déjà la galère. Moins de 2800 francs net par mois, pour un travail à 100%, selon certaines fiches de salaire que nous avons pu consulter. Des horaires variables, des plannings modifiés à la dernière minute et des jours de récupération souvent imposés par l’employeur, témoignent des travailleurs. Et maintenant, il y a le coronavirus. Dans les blanchisseries qui nettoient le linge des hôpitaux et des EMS, ce dernier prend la forme de sacs étiquetés «COVID-19», que personne n’aurait envie de vider: les draps et serviettes qu’ils contiennent ont servi à des malades.

Alors bien sûr, le personnel est en souci. Une inquiétude qui circule à voix basse, par peur de perdre son travail. Originaires notamment du Portugal, beaucoup d’employés parlent mal le français. Afin d’envoyer de l’argent à leur famille restée au pays, ils cumulent souvent deux emplois. Depuis quelques semaines, ils font partie de ces «héros» qui continuent à faire tourner la Suisse en proie à la pandémie. Pourtant, leur travail n’est pas reconnu. «Tous les soirs, les gens encouragent le personnel soignant depuis leur balcon, relève Marco*, employé d’une blanchisserie yverdonnoise. On lave les draps des malades mais nous, personne ne nous applaudit.»

Lettre à Rebecca Ruiz

Alerté par des travailleurs des Blanchisseries Générales (LBG), Unia a écrit dans un premier temps à la direction de cette société implantée dans les cantons de Vaud et de Fribourg, et qui traite notamment le linge en provenance du CHUV. Le syndicat a ensuite fait part de ses craintes le 25 mars par e-mail à la conseillère d’État Rebecca Ruiz.

«Il n’est pas question dans leur cahier des charges d’intervenir de manière aussi intensive et dangereuse», relève Unia à l’intention de la cheffe du Département de la santé. Le syndicat redoute que «le climat actuel atteigne la santé (ndlr: des employés) et engendre des dysfonctionnements au niveau de cette production essentielle au bon fonctionnement de nos hôpitaux publics». Il relève une augmentation générale du nombre d’heures travaillées en semaine (jusqu’à 11 heures par jour), auxquelles s’ajoute parfois le travail du samedi.

Parmi les revendications transmises aux LBG, puis à l’ensemble de la branche via la commission paritaire, Unia demande le paiement d’une prime de risque hebdomadaire jusqu’à la fin de la pandémie. Le syndicat demande également des aménagements des horaires de travail pour éviter les regroupements, les distances de sécurité entre travailleurs n’étant souvent pas respectées, selon lui.

À ce propos, la direction générale de Bardusch SA, à Bâle, reconnaît que, de par leur activité, certains employés peuvent être «temporairement incapables de maintenir la distance minimale requise». «C’est pourquoi nous fournissons des masques d’hygiène à tous les employés et en particulier à eux», affirme Andreas Holzer, délégué du conseil d’administration.

Afin de permettre aux collaborateurs de se préparer dans le calme en respectant les mesures de l’OFSP, Unia estime en outre que le temps de change dans les vestiaires doit être payé par l’employeur, ce qui n’est généralement pas le cas. Selon le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’habillage et le changement de vêtements doivent pourtant être considérés comme du temps de travail.

Combinaisons jetables

Le syndicat estime de plus que ceux qui entrent en contact avec du linge «COVID-19» devraient porter des combinaisons jetables, «comme celles fournies au personnel de santé, afin de protéger toutes les parties du corps du contact avec le virus». Selon Nicole Vassalli, secrétaire syndicale, «il est difficile d’obtenir des informations claires sur les risques de contamination (ndlr: lire encadré). Dans le doute, il faut appliquer le principe de précaution.» Unia demande aussi une formation adéquate pour les travailleurs des blanchisseries, telle celle dispensée aux nettoyeuses du CHUV.

Selon une employée des LBG, qui comptent quelque 230 collaborateurs, «la direction nous a dit qu’on ne risquait pas plus en travaillant qu’en allant faire nos courses au supermarché». Contacté, son directeur, François Haenni, estime que les mesures de sécurité (masques, prise de température, désinfection et, plus récemment, port de lunettes) mises en place dans l’entreprise sont «draconiennes» et qu’il n’est pas nécessaire d’aller au-delà. «Nous avons mis en œuvre toutes les mesures d’hygiène de l’OFSP dès que cela a été possible», précise de son côté Andreas Holzer chez Bardusch. À Yverdon, des employés de cette société s’étonnent pourtant d’avoir reçu des masques en tissu, et non pas les masques recommandés par les autorités.

Aux LBG, François Haenni souligne que les blanchisseries ont réduit leurs activités à cause de la baisse de la demande en provenance des cliniques privées, qui ont vu leur patientèle réduite, et des hôtels, très peu fréquentés depuis le début de l’épidémie. D’après lui, le personnel des LBG ne travaille pas plus qu’avant et les durées hebdomadaires sont respectées. «Nous comprenons que les employés soient préoccupés pour leur santé, mais pour l’instant aucun d’entre eux n’a été infecté à notre connaissance. L’absentéisme est supérieur à ce qu’on peut avoir en temps normal, mais il ne dépasse pas les 10-15%. Quant aux autres revendications, qui doivent être analysées au niveau de la branche, nous en avons pris bonne note chez LBG et nous y répondrons dans la mesure du possible.»

«En règle»

Du côté de Bardusch, on tient à peu près le même discours, même si le coronavirus n’a pas eu d’influence notable sur les absences, selon Roland Jaccard, directeur du secteur industrie sur le site d’Yverdon. «Nous traversons une situation particulière, c’est vrai. Et nous faisons partie des entreprises prioritaires.» Reste que des mesures d’hygiène ont été prises. «Et elles sont respectées, reprend-il. On fait notre job selon des processus qui ont été validés. Nous travaillons dans les mêmes conditions que sur notre site sierrois. Il vient de faire l’objet d’une inspection par les services cantonaux valaisans et il est en règle.»