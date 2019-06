Le 100e des Jeunesses sera aussi la fête de la démesure

Comme un symbole, les quelque 130 000 visiteurs de la prochaine Fête cantonale du 100e de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes verront les boissons de la tonnelle arriver via un monorail de vigne, à l’image des installations si courantes dans les terrasses de Lavaux, voisines de Savigny. «Cette installation fournie et certifiée par la société Garaventa, bien connue dans les remontées mécaniques, part à 1,20 m de hauteur, soit au niveau du pont des camions de livraison, puis traversera un bâtiment nommé le Buffet de la Gare pour alimenter la tonnelle par voie aérienne», a présenté François Moret, responsable de l’infrastructure, lundi.

En vidéo: Un train aérien pour le giron à Savigny

À n’en pas douter, ce petit train promet d’attirer les regards des badauds présents du 3 au 21 juillet sur la place de Savigny 2019. Traditionnellement, la tonnelle est ravitaillée en souterrain, sous les copeaux. Pour le reste, la fête du 100e de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) s’annonce aussi hors norme, s’étalant sur quelque 40 hectares. À un mois pile du début des festivités, qui seront lancées par un raid depuis Colombier-sur-Morges, où s’était déroulée la dernière cantonale en 2013, les organisateurs ont dévoilé leurs infrastructures.

«Bienvenue sur la plaine de Grémaudet, où de nombreux bénévoles, notamment des professionnels de la construction, donnent de leur temps depuis des semaines», a lancé Mathias Dupertuis, 24 ans et président d’organisation de cet immense bastringue.

Alors que deux cantines seront encore dressées ces prochains jours, le caveau des anciens propose déjà une surface de plancher de 600 m2, sans compter un étage de 400 m2, un balcon de 150 m2 et deux terrasses de 300 m2. «Une entreprise va réutiliser ce hangar par la suite, ce qui nous a permis de le couvrir de tôle plutôt que par du bois recouvert de plastique, comme cela se fait traditionnellement. D’ailleurs, tous nos toits seront réutilisables et donc dans une démarche de développement durable», détaille Fabrice Destraz, responsable des constructions en passant d’un site à l’autre.

Chalet à fondue recyclé

À ces déjà imposantes infrastructures s’ajoute un couvert en trois parties qui abritera un caveau à vin, une cave de bières artisanales et une terrasse. Plus loin, le chalet à fondue, monté chaque hiver au marché de Noël de Montreux, est recyclé en stand d’information et musée du centenaire de la Fédé. Sans compter un pont pour rejoindre les terrains de sport ou le camping, où une buvette supplémentaire est prévue.

«On incite les jeunes à dormir sur place pour améliorer la sécurité. Pour éviter de devoir prendre la voiture en vitesse pour aller faire des courses, on a décidé de monter un point de vente de la boucherie de campagne de Puidoux, ou d’autres produits de première nécessité, à proximité immédiate du camping», commente Mathias Dupertuis. Dans le même sens, le village de roulottes et tentes sera alimenté en électricité, supprimant du même coup les risques d’intoxication au monoxyde de carbone distillé par une génératrice d’appoint.

Responsable presse de Savigny 2019, Cédric Destraz porte aussi la casquette de président central de la FVJC. À ce titre, il se doit de faire attention à une propension à un gigantisme qui pourrait décourager certains organisateurs à l’avenir. «Mis à part quelques normes qui ont changé au fil du temps, le cahier des charges de la Fédé pour la fête du 100e était le même qu’à Colombier. Mais force est de reconnaître que les constructions y sont plus grandes», reconnaît-il.

La faute à la belle équipe de constructeurs réunis par les organisateurs, soit autant de professionnels du métier, notamment de la charpente, qui s’en sont donné à cœur joie. «Cela présente notamment deux risques dont il s’agira de se prémunir à l’avenir, conclut Cédric Destraz. Le premier serait de ne plus pouvoir assumer de telles constructions ces prochaines années, faute de bras et de compétences. Et le second que la manifestation y perde en convivialité s’il y avait moins de monde.» Mais dans ce sens la cote de popularité dont jouit la Fédé depuis quelques années lui laisse bon espoir que la fête sera belle. À vérifier sur place dès le 3 juillet!

