Climat oblige, le Conseil d’Etat repeint son budget en vert

Le budget de l’État de Vaud est «équilibré» - comme depuis quatorze ans - et cela suscite une satisfaction très contenue du ministre PLR des Finances Pascal Broulis, qui s’exprimait jeudi devant les médias. «Pour d’autres collègues, c’est plus compliqué», glissera-t-il furtivement au bout d’une heure de conférence de presse. Ce sera la seule allusion au canton de Genève, qui vient de présenter un budget 2020 déficitaire de… 590 millions de francs.

Rien de tout ça en terres vaudoises, où le scénario se poursuit d’année en année, contre vents et réformes. Comme d’habitude, l’État de Vaud projette un excédent de revenus rikiki - 76'100 francs cette fois - qui ressort d’un budget (voir infographie ci-dessous) toujours croissant. Celui de 2020 franchit même la barre symbolique des 10 milliards de francs. La suite, en principe, consistera à dévoiler des comptes bénéficiaires à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs après écritures de bouclement. C’est-à-dire après avoir affecté dans divers comptes des centaines de millions de francs d’excédents de revenus. La recette est connue.

Alors, que retenir de saillant dans ce budget 2020? Les charges croissent de 2,43%, si on fait abstraction, entre autres ajustements, des 76,7 millions de francs finançant les soins à domicile, que le Canton a repris des Communes à la faveur d’une bascule de points d’impôt. Toujours très observé, le budget de l’action sociale augmente quant à lui de 3%, soit un peu plus que la croissance globale. «Mais cette hausse est moindre que les années précédentes, souligne néanmoins Pascal Broulis. Le taux de chômage est bas, il y a de ce fait moins de personnes touchant le revenu d’insertion.» Le montant total de la prévoyance sociale redevient inférieur à celui de la formation, un indicateur souvent exploité par les partis de droite pour fustiger la non-maîtrise des coûts du social. Les revenus augmentent parallèlement aux charges: 10 milliards de rentrées sont escomptées, dont 6 milliards par le biais des impôts. Autant dire que l’État de Vaud a bien digéré les effets de la RIE III vaudoise, la réforme de l’imposition des entreprises entrée en vigueur cette année. Cette baisse du taux de l’impôt sur le bénéfice - qui est passé de 8% à 3,33% - avait déjà impacté négativement le budget 2019 de quelque 279 millions de francs. Mais en 2020, le Canton bénéficiera de la suppression des statuts spéciaux bénéficiant à certaines grandes multinationales. Cela amènera 34 millions de francs dans l’escarcelle cantonale et 16 millions dans celles des Communes.

Côté RH, l’État de Vaud annonce la création de 275,7 ETP (+1,6%), dont 171,1 dans l’enseignement selon l’indexation automatique sur la courbe démographique et 104,6 dans l’administration. Six postes de travail à plein temps sont notamment créés au Service pénitentiaire.

Com’ axée climat

Dans sa communication, le Conseil d’État a mis en avant les dépenses consenties en faveur de l’incontournable lutte contre le changement climatique. Cela se traduit notamment par une hausse du budget dévolu au Département du Territoire et de l’Environnement de 3,8% (+ 9 millions). L’État crée 2,3 ETP dédié à sa politique climatique, une «première étape». Deux nouveaux postes sont aussi affectés à la protection de la biodiversité et des ressources naturelles. et deux autres renforceront l’Unité développement durable «pour la mise en place de la politique cantonale Agenda 2030». L’enveloppe de subventions pour l’assainissement énergétique des bâtiments est en outre augmentée de 2,5 millions de francs pour atteindre 54 millions (14 versés par le Canton, 40 par la Confédération).

Rapportés aux 10 milliards de francs du budget de l’État, ces 9 millions de francs peinent à satisfaire les Verts et les Vert’libéraux (lire ci-contre) . «Mais chaque Département contribue à l’effort», relève Pascal Broulis. Cela passe par la prise en compte du thème climatique dans les programmes scolaires, l’exigence du label Minergie pour les EMS, la réduction des risques liés aux produits phytosanitaires, l’amélioration de l’offre en transports publics, etc.