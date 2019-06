Le tag inscrit à la gouache sur le château n’a pas fait rire les autorités de Nyon

Vendredi matin 14 juin, jour de la grève des femmes, les Nyonnais ont découvert une inscription dessinée en rouge sur le mur côté Jura du château. «T’inquiètes, c’est de la gouache, ça part mieux que le patriarcat», ont pu lire les passants. Dans le contexte de cette journée, le graffiti a d’abord suscité des réactions amusées. Mais il s’est avéré que la gouache en question ne s’efface pas aussi facilement. La Ville de Nyon a décidé de porter plainte.

Le service de la voirie a pourtant essayé de nettoyer le tag aux petites heures du matin. Sans succès. Municipale chargée de la Sécurité, Roxane Faraut Linares explique que la machine à effacer les tags n’a pas pu être utilisée à pleine puissance, de crainte d’abîmer la façade. En fait, la peinture s’est incrustée dans le mur poreux, travaillé à la chaux. Architecte responsable de la récente restauration du château, Nicolas Delachaux confirme que la peinture utilisée est incompatible avec des murs en molasse. «Il faudra réaliser un nettoyage délicat et repeindre à la chaux. Cela coûte cher, car il s’agit d’un travail de restauration. C’est embêtant et ridicule.»

La municipale trouve cela très dommage et pense que cet acte malheureux est contre-productif. «Le slogan est plutôt drôle, mais les personnes qui l’ont tracé ont manqué de jugement. Dès lors, beaucoup de Nyonnais critiquent cette atteinte au patrimoine. Et la réparation sera coûteuse.» Sur la page Facebook T’es de Nyon si, il y a effectivement de nombreux commentaires négatifs, mais aussi des défenseurs de la cause féminine qui relativisent la gravité de cette incivilité. (24 heures)