Avec le Léman à marée basse, la roselière se refait une beauté

«Avec les basses eaux, nous pouvons aller plus avant dans les roseaux», explique Olivier Épars, gérant de la réserve naturelle des Grangettes (Noville). Le traditionnel nettoyage de la roselière lacustre prend une ampleur particulière en cette année bissextile. Car, comme tous les quatre ans, le niveau du lac est abaissé de 75cm, soit 25cm de plus que les autres années, afin de mieux pouvoir entretenir les rives et les berges lémaniques. L’opération est possible grâce à l’ouverture des vannes du barrage du Seujet, à l’aval du pont du Mont-Blanc à Genève, qui régule depuis 1884 le niveau du Léman.

Un cadeau d’anniversaire

Aux Grangettes, 100 tonnes de bois et dix mètres cubes de déchets plastique ont déjà été extraits de la roselière le week-end passé. Près de 220 personnes ont pris part à cette action, dont 80 scouts, des étudiants du Gymnase du Bugnon à Lausanne et 55 candidats au permis de chasse tenus d’effectuer deux journées d’entretien de biotopes. Une deuxième journée est prévue samedi pour profiter des basses eaux du Léman, ce qui devrait permettre de récolter 80 tonnes de bois supplémentaires (soit la quantité totale ramassée l’an dernier). Une aubaine, ou plutôt un joli cadeau d’anniversaire, au moment où la réserve naturelle fête son cinquantième «nettoyage des Grangettes», le premier ayant eu lieu en 1970.

À cette époque, la roselière lacustre avait subi une forte régression à cause de l’érosion des berges due aux vagues et aux troncs qui venaient s’y écraser. Grâce aux nettoyages réguliers et aux enrochements construits au large, la roselière a cessé de diminuer, recommençant même à s’étendre depuis les années 2000. Mais sa surface de 6 hectares est encore très éloignée des 17 hectares qui avaient été mesurés sur des photos historiques de 1942.

«C’est la canalisation du Rhône qui avait provoqué la disparition des roselières», rappelle Olivier Épars. Pour enlever le bois, l’hélicoptère remplace depuis 1984 le chemin de fer démontable, qui avait lui-même succédé aux chaînes humaines des premières années. «L’emploi de l’hélicoptère pour emporter les filets chargés de près de une tonne de bois permet de limiter le piétinement de la rive», relève Olivier Épars. Une partie du bois est récupérée par le public et le solde est pris en charge par l’usine d’incinération régionale (Satom) qui le recycle en chauffage et en électricité.

«La quantité de gros déchets industriels récoltée s’est réduite, mais celle des microplastiques a augmenté»

Mais, lors de ce ramassage, les bénévoles trouvent aussi des roues de voitures cassées ou des vieux meubles, le tout vraisemblablement amené par le Rhône. «Moi, j’ai trouvé une lolette, mais pas de billet de 1'000 francs», sourit la Montheysanne Séverine Brandt, venue avec son mari, Philippe. «Au fil des années, le volume des gros déchets s’est réduit, alors que celui des microplastiques a augmenté, note Olivier Épars. Chez les bénévoles, les associations se font plus rares et le public plus nombreux.

La conscience écologique s’est développée.» Ce que confirme le Veveysan Bruno Cicognani, accompagné de ses filles Audrey et Océane: «C’est la première fois que nous venons. Nous ressentons le besoin de faire du bien à la nature.» Pour leur part, Céline Scanella et Céline Marguet, de l’Association des premiers secours du Haut-Lac, sont chargées de soigner les bobos: «Ce sont essentiellement des échardes, des entorses ou des maux dus à des chutes dans l’eau.» Pour des raisons de sécurité, l’outillage est d’ailleurs banni lors du nettoyage. «On vient ici avec des bottes et des gants, résume Olivier Épars. Et les outils, ce sont les mains!»

Un chantier flottant

À Vevey, la Ville veut aussi profiter des basses eaux du Léman pour la réfection du quai Ansermet. Un chantier flottant doit être monté sous l’ouvrage, dont la structure est celle d’un pont entre la place du Marché et la rue de l’Ancien-Port. Ces jours, les ouvriers se glisseront donc sous le quai. Des opérations semblables avaient déjà eu lieu en l’an 2000, en 2004, 2008, 2012 et 2018, autres années bissextiles. Cette fois, la structure d’accès à l’ouvrage sera toutefois plus imposante que par le passé. Jusqu’ici, les travaux étaient réalisés depuis un petit radeau.

Les basses eaux ne profiteront pas qu’aux ouvriers. Elles devraient aussi ravir les promeneurs en leur faisant découvrir les facettes cachées du lac, d’habitude recouvertes par les eaux. Lorsque le Léman se dénude, les oiseaux sont aussi conviés à la fête: ils trouvent sur les plages un véritable festin de vers et d’invertébrés. Lors des années bissextiles, les migrateurs sont d’ailleurs plus nombreux à faire escale sur le Léman.