Les entreprises vaudoises ne connaissent pas la crise

Pour 43% des entreprises vaudoises, la marche des affaires est «bonne à excellente» et seules 13% d’entre elles la jugent «mauvaise à médiocre». C’est ce qui ressort de l’enquête semestrielle menée auprès de ses membres par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), entre août et octobre. Un quart des sondés, soit 812 sociétés représentant 57'700 emplois, ont répondu au questionnaire.

L’évolution est positive, commente Patrick Zurn, responsable des études conjoncturelles à la CVCI. «On entend beaucoup de mauvaises nouvelles à l’internationale – Brexit, faible croissance de la zone euro – mais 2018 a malgré tout été une excellente année même pour les industries, plus dépendantes de l’exportation.» Un quart des entreprises ont ainsi augmenté leur effectif cette année et une sur cinq prévoit de le faire l’an prochain, alors que 7% s’attendent à devoir réduire la voilure. En 2019, la hausse moyenne des salaires (+1,2%) dépasse celle des années précédentes, qui tutoyait juste la barre du pour cent, sans la franchir.

«On a toutefois atteint un pic, on s’attend à l’avenir à une inflexion de la courbe», relève Patrick Zurn. Un «manque de visibilité à plus long terme» est évoqué. Les patrons sont globalement moins satisfaits de leurs marges d’autofinancement que l’an dernier.

L’enquête comportait aussi, pour la première fois, un volet sur le développement durable. Il en ressort que 40% des entreprises ont mis en place ces deux dernières années des projets liés au développement durable. La moitié d’entre elles l’ont fait «car il s’agit de l’une de ses valeurs essentielles». Celles qui n’ont pas agi invoquent un manque de temps, de moyens financiers ou de compétences internes.

«Ce n’est pas par manque de conviction. Les entreprises ne mettent pas les pieds contre le mur, mais il y a une marge de progression», synthétise Patrick Zurn. Avec cette vue d’ensemble, poursuit-il, la CVCI va pouvoir mener des actions de sensibilisation auprès de ses membres tout en prônant politiquement des mesures incitatives pour aider les entreprises dans cette voie.