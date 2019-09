Les hirondelles acceptent leur aide au logement

«La création de nids artificiels apparaît comme une mesure efficace pour sauver les hirondelles de fenêtre», se réjouit Georges Gilliéron, répondant pour la Riviera auprès de la Direction générale de l’environnement. Après une action réussie en 2018-19 à Clarens, les premières hirondelles ont investi les nids posés par le Cercle de sciences naturelles de Vevey/Montreux sous l’avant-toit du Collège des Crosets, à Vevey.

«Nous avons pu profiter des travaux sur le bâtiment incendié, explique Charlotte Huwiler. Cela alors que nous cherchions un lieu pour renforcer la dernière colonie naturelle d’hirondelles à Vevey, située dans le Collège de Plan voisin.»

Alors que les nids ont été mis en place il y a un an, les premières hirondelles n’y sont apparues que ces dernières semaines, sans doute faute de n’avoir pas trouvé de matériaux de construction pour leur nid. «Elles recherchent de la boue, que l’on trouve de moins en moins dans les villes, notamment après cet été caniculaire, commente Georges Gilliéron. Normalement, elles préfèrent construire elles-mêmes leur nid, une action fondamentale dans la création de leur couple. Mais, à défaut, elles se rabattent sur le préfabriqué, auquel elles ajoutent des petites boulettes de boue qu’elles ont pu trouver.»

82 nids d’hirondelles au total

Au total, 82 nids d’hirondelles (commandés à la Station ornithologique de Sempach) ont été posés sur le Collège des Crosets. Partis ces jours pour l’Afrique, ces oiseaux migrateurs devraient occuper encore plus ces nouveaux logements à leur retour à Vevey, en avril prochain. «Cette année, les hirondelles se sont envolées plus tôt que d’habitude, relève Georges Gilliéron. Peut-être à cause des difficultés à construire leurs nids et du manque de ressources alimentaires: les insectes volants dont elles raffolent voient aussi leurs populations se réduire.»

Selon le dernier recensement de cette année, il ne resterait que 518 couples nicheurs d’hirondelles, très menacées, entre Rivaz et Chessel (aucun à Lausanne), sur près de 70'000 à 90'000 en Suisse. Plus de 200 ont niché dans la plaine du Rhône, à Villeneuve, Rennaz, Noville et Chessel. À Montreux, sur les 108 nids artificiels posés en 2018-2019, 96 ont été occupés. Un succès semblable est attendu à Vevey, où jusqu’ici 33 couples nicheurs ont été dénombrés, notamment dans les 43 nids naturels du Collège de Plan. «Au Collège des Crosets, sourit Georges Gilliéron, nous espérons régler les problèmes de construction des hirondelles à Vevey.»