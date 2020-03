Les lieux de formation ferment leurs portes dès lundi

Dès lundi et jusqu'à fin avril en tout cas, les écoles et lieux de formation vaudois et du pays resteront fermés, a annoncé le Conseil d'Etat ce vendredi. Élèves de la scolarité obligatoire et postobligatoire, apprentis, étudiants et enseignants resteront donc à la maison dès lundi. Les établissements et centres de formation communiqueront aux parents et aux étudiants les mesures d'enseignement à distance qui seront mises en place.

Un service d'accueil scolaire est toutefois organisé sous conditions dans tous les établissements de la scolarité obligatoire. Cet accueil concerne les enfants dont les solutions d'accueil mettraient en danger des personnes à risque ou de plus de 65 ans; les enfants du personnel soignant et de toute personne participant au système de santé; les enfants des personnes assurant cet accueil sous conditions. Des mesures sanitaires seront prises dans ces lieux, a indiqué Cesla Amarelle vendredi.

L'école continue, les crèches restent ouvertes



La conseillère d'Etat a insisté sur le fait que «l'école continue» et que les examens auront lieu comme prévu. Chaque professeur et lieu de formation veilleront à fournir du travail aux élèves et étudiants.

Les structures d'accueil pour la petite enfance restent ouverts (crèches, garderies, UAPE, APEMS) a indiqué la présidente du Conseil d'Etat Nuria Gorrite. Elles seront mêmes renforcées. Les crèches de l'Etat ne fermeront pas pendant les vacances de Pâques, leur personnel ne sera donc pas libéré, a-t-elle ajouté, afin de garantir l'accueil des enfants du personnel soignant notamment.

La conseillère d'Etat a demandé aux parents qui pourraient se passer de structure d'accueil de retirer leurs enfants pour faire de la place à d'autres. Mais en aucun cas de remplacer une telle structure en mettant une personne à risque en danger.