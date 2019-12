Louis Dubrit, la «terreur du Jorat», fait bien rigoler le tribunal

Ce 22 mars 1894, le «fameux Louis Dubrit», le «célèbre aventurier», la «terreur du Jorat», «l’échappé des prisons de Moudon», se retrouve devant les juges du Tribunal du district de Moudon. «Une foule assez nombreuse se pressait aux portes [...], avide de connaître l’attitude du curieux et étrange personnage qui a si longuement tenu en éveil l’attention publique dans le canton de Vaud», raconte la «Feuille d’Avis de Lausanne».

Alors, une terreur, Louis Dubrit? Pas vraiment, si l’on en croit les comptes rendus du procès. C’est un jeune homme de 24 ans, ancien élève de l’École normale, ex-employé de bureau, caporal dans le bataillon de carabiniers No1, qui ne ressemble pas à un criminel endurci, mais fait plutôt penser à un joyeux plaisantin. «Ayant surtout accompli ses vols par amour de l’imprévu, poursuit la «Julie», il s’en amuse et ne cesse de rire au cours de la lecture de l’acte d’accusation.» Pourtant, celui-ci est long comme le bras!

Deux ans plus tôt, en juin 1892, accusé de trois vols avec effraction, Louis Dubrit attend son jugement à la prison de Moudon quand, profitant du désordre créé par l’abbaye, il réussit à faire sauter le verrou de sa porte, trouve deux portes non fermées à clé, ouvre une fenêtre et s’évade.

Dès ce moment, il va mener la vie «vagabonde et mystérieuse» qui lui vaudra sa célébrité – aussi parce que l’on va imputer à l’insaisissable des crimes qu’il n’a pas commis! Des siens, il ne cachera rien, allant, avant son second procès, jusqu’à tout relater par le menu dans deux mémoires qu’il remet à la justice.

De juin à septembre 1892, Dubrit se cache dans des granges, vivant de provisions volées dans les cuisines et les caves de fermes, entre Sottens, Le Mont, Cheseaux et Lausanne. Puis, ayant dérobé un faux acte de naissance, il part pour Lyon, où il devient Émile Belet et travaille chez un voiturier jusqu’en juin suivant.

De retour sur ses terres natales au début de l’été 1893, il erre à nouveau, vole des victuailles, des vêtements, des couvertures et des affaires de toilette, cambriole ici un bureau de poste, là une auberge, se planque dans des granges et des hangars. Repéré, il réussit à échapper à ses poursuivants. Il passe ainsi un mois à Bussigny, ni vu ni connu. Mais l’hiver arrive et ses besoins augmentent. «C’est à cette époque qu’il se décida à tenter un «grand coup», explique la «FAL». Il songea au bureau du notaire Jaquier, à Cossonay, qu’il connaissait pour y avoir été alors qu’il était commis d’un agent d’affaires à Lausanne. Il voulait secouer le coffre-fort de M.Jaquier, supposant qu’il avait de la braise.»

C’est le «coup» de trop. Le coffre-fort résiste et Dubrit, qui a sifflé une bouteille d’eau-de-vie, décide de dormir sur place. Le lendemain matin, il est découvert par un commis. «Jamais, dit-il à son procès, on ne m’avait fait autant d’honneur; un cortège de quelques centaines de personnes m’accompagna jusqu’à la porte d’une de ces bastilles que possède le canton de Vaud dans chaque district.»

Lors de son procès, la «Feuille» relève: «Bien que Dubrit n’ait aucun droit à l’admiration, son sans gêne et sa haute franchise à prendre la responsabilité des méfaits accomplis provoquaient une douce gaieté.» C’est que le bonhomme va jusqu’à rectifier le montant du vol commis au bureau de poste, qu’il estime exagéré par le buraliste! Sa légende voudrait que, passant par Lausanne, il se fît servir un demi, le bût, partît sans payer, le tout devant six consommateurs qui le reconnurent sans bouger le petit doigt.

Ce 22 mars 1894, le tribunal moudonnois condamne Dubrit à 6 ans de réclusion, à la privation des droits civiques à vie et à tous les frais.