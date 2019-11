«Madame Courrier des lecteurs» vous dit au revoir

Douze ans, c’est un bail. Depuis 2007, Nadine Carruzzo anime la rubrique Courrier des lecteurs de «24 heures», que vous avez sous les yeux. Un espace où vous êtes invités à vous exprimer sur l’actualité et sur le traitement que nous lui donnons, un espace pas comme les autres dont on dit qu’il reste, dans tous les journaux du monde, l’un des plus lus. Et si le contenu nous est gracieusement offert par vos soins, cette demi-douzaine de lettres et d’e-mails quotidiens demandent du boulot: vérification de l’existence de l’auteur (les lettres anonymes ne sont pas admises), édition du texte, fact-checking, suggestions de modifications et négociations en cas de contenu délicat – parfois avec l’aide de notre service juridique –, tri et répartition des lettres par sujets...

«Ça a été un travail hyperintéressant, j’ai adoré le faire», raconte Nadine Carruzzo. Notre collègue raccroche aujourd’hui son stylo et son téléphone zélés, que les contributeurs réguliers de cette page connaissent bien. «Combien de lectures durant toutes ces années? Des lettres manuscrites, encore nombreuses heureusement, mais parfois bien difficiles à déchiffrer – mais qu’est-ce qu’il a écrit là? Mais qu’est-ce qu’elle a voulu dire? Est-ce que le terme «bofiaud» existe vraiment? De manière générale, j’ai toujours aimé être en relation avec les lecteurs, organiser les visites à la rédaction… ça va me manquer.»

Grosses colères

En parcourant avec elle les morceaux choisis des messages personnels reçus au fil des ans, on constate qu’elle y est tantôt cajolée – «vous êtes une perle!» –, érigée en «monument» de professionnalisme, ou alors vilipendée pour son assiduité – «Ne soyez pas vache, publiez ma lettre!» –, figure de Dame Censure pour les plus chaud bouillants. C’est que les lignes d’avertissement publiées quotidiennement en pied de page, précisant que les courriers se doivent d’être concis et ne pas présenter de caractère diffamatoire (le journal est responsable de son contenu, y compris dans cet espace), ne suffisent pas toujours…. «Depuis l’avènement des courriels, les gens écrivent plus rapidement, ils sont encore dans l’émotionnel. Des grosses, grosses colères, contre les étrangers, les juges, Via sicura, le mariage pour tous. Des attaques personnelles contre des voisins, aussi. Il y a des choses qu’on ne peut pas publier. Parfois, ça fâche. Un lecteur m’a dit qu’avec un patronyme comme le mien, ça ne l’étonnait pas que je défende les étrangers. Ce qui est assez marrant, dans la mesure où mon nom est valaisan.»

Native de Chamoson, Nadine Carruzzo a eu une première carrière d’assistante en cabinet médical. Elle est arrivée dans les médias par le biais d’une place de secrétariat chez «TV8», puis à «L’illustré», avant d’arriver à «24heures» en y suivant notre ancien rédacteur en chef Jacques Poget, dont elle fut l’assistante. À la rédaction, on aime les mots sympas et les blagues de Nadine, son humeur égale et encourageante, les petites friandises qu’elle laisse sur le coin de son bureau pour tout le monde. «J’ai pris ce rôle de Tatie de la rédaction sans me forcer, c’est ma nature. On fait appel à moi si on a besoin de quoi que ce soit, un pansement, un conseil...»

En grande sensible, elle aura eu l’occasion de vivre quelques belles émotions par la plume de certains habitués. «J’ai aimé la fraîcheur des lettres de M. Barbey, nous contant fleurette et petits oiseaux. Les bagarres infatigables de Mme Cerf contre les injustices et les maltraitances de toutes sortes, celles de M. Koeb, qui fait une lecture assidue de la presse et nous livre ses analyses… Un peu moins, peut-être, les lettres de nos politiques en période de votation: toutes plus essentielles les unes que les autres, à passer absolument, bien sûr!»

Nadine entend dorénavant passer ses jours à se balader, lire, chanter au sein du Chœur de la Cité, à Lausanne, voyager… «Et écrire des lettres au Courrier des lecteurs de «24 heures», aussi! Non, non, je rigole!» Sûr qu’elle n’aurait pas donné trop de fil à retordre à sa collègue, Sylvie Minder, qui reprend le flambeau dès demain.