Les marchés vont rouvrir sous condition

Beaucoup y verront le signe qu’on va plutôt sur le beau, mais il ne faudra pas pour autant oublier les règles de distance sociale toujours en vigueur. Il n’empêche. Lausanne a décidé de rouvrir partiellement ses marchés, à partir du 15 avril. «Nous avons préféré attendre que le week-end de Pâques soit passé pour éviter une trop grande affluence», explique Pierre-Antoine Hildbrand, le municipal lausannois de l’économie.

La tenue des marchés en Suisse est interdite depuis le 17 mars 2020 en raison de la pandémie. Les règles explicatives du Conseil fédéral mentionnent toutefois que des stands d’alimentation peuvent être maintenus si les règles de distance sont garanties. C’est justement sur cette base que la Municipalité a décidé de maintenir des emplacements dans chaque rue et place où se tiennent habituellement les marchés, et de les réserver pour l’instant aux maraîchers-producteurs de fruits et légumes.

Trente stands autorisés

«Pour déterminer qui pourrait tenir un stand, nous avons paré au plus pressé et décidé que cela concernerait en premier les biens de consommation les plus vite périssables. Donc les fruits et les légumes», précise le Municipal. La viande, les fromages et les produits de boulangerie sont donc pour l’instant exclus de la liste. La coupe est drastique: on passe ainsi de 160 à 30 stands autorisés. Pierre-Antoine Hildbrand: «Si des attroupements devaient être constatés, nous demanderions à la police de faire respecter les distances entre les gens. Si tout se passe bien, nous étudierons alors la possibilité d’élargir ces marchés aux autres biens de consommation.»

La réouverture partielle des marchés lausannois prendra effet dès le 15 avril 2020, aux horaires habituels des marchés, soit chaque mercredi et samedi pour le marché central, chaque lundi et jeudi pour le marché de Grancy et chaque jeudi pour le marché de la Sallaz. Il conviendra de faire en sorte que les clients ne se servent pas eux-mêmes et ne touchent pas les produits.

«Cette mesure va dans le bon sens», se réjouit le conseiller communal Louis Dana (PS). Dans une question écrite à la Municipalité, son groupe demandait aux autorités d’étudier la possibilité d’autoriser des marchés à un stand, sur des places de parc ou aux musées. Il estime toutefois que si les mesures de distanciation sociale étaient appelées à durer, il faudrait songer à ouvrir les stands aux vendeurs qui en sont exclus aujourd’hui. «Et pourquoi pas dans les quartiers, pour ne pas surcharger le centre-ville.»