Des médicaments vendus à dose non homéopathique

L’Office des faillites vaudois a annulé toutes les ventes aux enchères jusqu’au 30 septembre. Sauf une, qui n’est pas banale. Foin de maison, terrain, mobilier ou véhicules, en effet l’antenne de l’arrondissement de l'Est vaudois (Vevey) procédera prochainement à l’encan de médicament homéopathiques.

Parmi les plus de 37'000 produits, on trouve – tout à trac – surtout des granules, des pommades, des comprimés, des flacons de fleurs de Bach, d’autres gouttes, des gélules, des suppositoires, etc.

Ce lot qui ne sera pas vendu à dose homéopathique mais en bloc fait partie de la masse en faillite du laboratoire Serolab, dont le siège se trouvait à Savigny et l’unité de production à Remaufens (Veveyse fribourgeoise).

Vente lundi 18 mai

C’est là que la vente sera organisée, lundi 18 mai à 14h. Si tant est que plusieurs acquéreurs potentiels se soient annoncés. Elle peut être annulée si personne n’est intéressé. Il se peut aussi qu’il n’y ait qu’un acheteur, et là il emporterait le lot de gré à gré. Mardi soir, personne ne s’était encore signalé à l’Office des faillites veveysan, lequel ne donne pas d’information sur la faillite, révélée par «La Liberté».

On a appris que Serolab, créée en 1958 à Lausanne par un Français, a beaucoup de créanciers. Rachetée par des investisseurs chinois, l’entreprise qui employait 20 personnes (60 en 2008) selon le quotidien fribourgeois serait partie progressivement à vau-l’eau. Sans lien selon différents observateurs avec une éventuelle crise du secteur des médecines complémentaires, dont l’homéopathie. D’autant plus qu’en ce domaine la marche des affaires se porte bien d'après plusieurs acteurs, et que rien ne semble venir obscurcir le tableau.

Des suppos et des chevaux

L’entreprise savignolanne, revendeuse du célèbre laboratoire français Boiron jusqu’en 2004, ne faisait pas que dans l’homéopathie. Elle concevait aussi des produits vétérinaires et des sérums à base de sang d’équidés. Des chevaux et des poneys étaient élevés en ce sens dans une ferme du village. Ils y sont toujours malgré l’abandon de l’entreprise, indiquent les services du vétérinaire cantonal. «Et rien ne s’oppose à ce qu’ils demeurent sur place.» Selon plusieurs sources, ils sont très bien traités et au repos.

Ils font néanmoins aussi partie des biens saisissables du failli, comme les machines de production qui se trouvent toujours dans l’usine de Remaufens. Pour l’heure, l’Office veveysan n’a pas déterminé leur sort, mais on peut aisément imaginer que le tout sera également vendu pour satisfaire les nombreux créanciers.