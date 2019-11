Mobbing, conflits de travail: l’État peut mieux faire

Vingt ans que le Groupe Impact (GI) existe, ça se fête. Comme cadeau, l’organe indépendant dédié à la gestion des conflits de travail et des harcèlements au sein de l’État de Vaud a reçu cette année la visite des auditeurs de la Cour des comptes. Leurs conclusions ont été publiées mercredi. Si les magistrats saluent l’expertise développée par le GI, ils estiment aussi que «des améliorations sont indispensables pour rendre son action plus efficace».

À la lecture du rapport, on comprend que les tâches confiées par voie de règlement à cette équipe ne semblent pas en adéquation avec ses effectifs: sept collaborateurs, soit 5,5 ETP. L’État de Vaud compte 40'000 employés et les prestations du Groupe Impact sont aussi proposées – et facturées – à un nombre toujours croissant d’«entités affiliées», 42 à ce jour. Ces dernières emploient 10'000 personnes au total et sont généralement des fondations parapubliques (EMS, hôpitaux, EVAM, etc.). Le nombre d’entretiens les concernant a plus que doublé entre 2016 et 2018, passant de 75 à 164, contre 930 menés au sein de l’Administration cantonale.

Conséquence: le volet «prévention, information et formation sur le harcèlement et la gestion des conflits», qui est une de ses missions, est laissé de côté. Le cahier des charges des experts mentionne 10% dévolus à la prévention et «ils y consacrent en réalité moins de temps», souligne le rapport. «On peut s’étonner que le leadership d’une politique publique aussi importante soit confié au Groupe Impact plutôt qu’au Service du personnel de l’État de Vaud», commente la vice-présidente de la Cour des comptes Éliane Rey.

Faiblesse aussi dans l’absence de rapport d’activité annuel, pointe l’audit. Contrairement à ce qui se fait du côté de Genève, il y a peu de statistiques sur les cas que traite le Groupe Impact, de sorte qu’il est difficile d’identifier des tendances, permettant de cibler la prévention. L’outil informatique à la disposition du GI n’est pas performant, relève Éliane Rey.

Trop de juristes, pas de psys

On devine aussi un manque de temps. Au fond, le Groupe Impact est-il sous-doté? «Il ne nous est pas possible de répondre, car cet aspect n’a pas fait l’objet de l’audit», dit prudemment la magistrate. En revanche, la Cour constate que la structure n’emploie que des juristes formés à la médiation et appelle à l’embauche de psychologues, par souci d’«interdisciplinarité».

Selon les comptes 2018 de l’État, le Groupe Impact a «coûté» 872'000 francs et a encaissé pour 167'000 francs de mandats externes. Il n’est pas certain que les honoraires facturés couvrent leurs coûts, regrette au passage la Cour, qui préconise de s’en assurer. Et de «réévaluer le portefeuille des entités affiliées en regard de la capacité du GI à l’assumer sans porter préjudice» à ses autres missions.

Sur la procédure même des investigations menées par le Groupe Impact lors de signalements de mobbing ou de harcèlement sexuel, l’audit formule plusieurs conseils. En premier lieu, renforcer la protection des témoins, «en garantissant leur anonymat lorsqu’il existe des risques avérés de rétorsion», explique Éliane Rey. Mais aussi assortir plus souvent le rapport final de recommandations à l’autorité d’engagement. Lorsqu’un employé lance une démarche informelle auprès du Groupe Impact pour faire état d’un conflit de travail, le règlement n’offre pas la latitude à ce dernier d’«impliquer les supérieurs hiérarchiques, avec l’accord de la personne requérante, et d’assister les parties dans la recherche de solution selon une procédure clairement établie», signale la Cour. Une lacune selon elle importante à combler.

Toutes ces remarques sont jugées «pertinentes» par la directrice du Groupe Impact, Nicole Golay. Dans un communiqué, le Conseil d’État indique qu’elles «seront examinées avec la plus grande attention […] et mises en œuvre, le cas échéant, à l’occasion de la prochaine révision de la loi sur le personnel et de son règlement». Le gouvernement signale que la récolte plus approfondie de statistiques grâce au développement d’une nouvelle base de gestion des données est en cours de réalisation. Le renforcement de la prévention et de la sensibilisation à la problématique du harcèlement et des conflits au travail fait aussi l’objet de «plusieurs projets transversaux».