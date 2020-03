Une montagne de colis pour le moral des troupes

Des paquets partout! Dans la petite camionnette verte, dans les chariots qui débordent, dans la cour de l’office de poste, c’est une avalanche de colis qui se déverse chaque matin depuis dix jours dans le petit local de Pierre-Yves Morel, le postier connu de tous ceux qui ont effectué un jour leur école de recrues à Bière.

Sous-officier de la poste de campagne de Bière, au pied du Jura, celui qui est aussi municipal dans la commune voisine de Montricher est l’homme des bonnes nouvelles, une sorte de Père Noël en gris vert qui amène les cadeaux à la troupe. «Cela fait vingt-trois ans que je travaille ici et il faut bien admettre que le volume de lettres – surtout – et de paquets diminue au fil des ans, notamment depuis que les smartphones existent. Mais depuis l’entrée en caserne des troupes sanitaires, la donne a changé du jour au lendemain avec des centaines d’envois chaque jour.»

C’est que les militaires convoqués en urgence n’ont pas vraiment eu le temps de préparer leurs affaires et que, comme rarement jusqu’ici, ils n’ont pas le droit de rentrer le week-end pour faire le plein de victuailles. «On ne regarde pas à l’intérieur des colis, assure Pierre-Yves Morel, mais on sent bien au bruit et au poids qu’il y a majoritairement des bouteilles, à manger et des habits.» Quelques notes d’humour aussi, comme ce carton de Corona (la marque de bière mexicaine) envoyé par des amis à un soldat en précisant que le contenu aidera à venir à bout du virus, ou cette étiquette avec pour seule mention d’expéditeur «ton frère préféré».

Soldats dispersés

Submergé par les dizaines de paquets qui s’accumulent, le responsable fait également face à un défi logistique sans précédent puisque les soldats convoqués à Bière se trouvent pour beaucoup dans des hôpitaux de Suisse romande, autant de lieux où il faut acheminer les précieuses offrandes de la famille ou des amis.

«Nous organisons des transports partout où c’est nécessaire et travaillons désormais le samedi. C’est un service que nous devons aux compagnies qui sont engagées, car leur moral est en jeu», estime le caporal Anthony Bayar, contraint de quitter sur-le-champ son travail d’agent de voyages pour venir prêter main-forte à Bière. «Mais nous ne sommes pas assez, vu le volume à traiter, et des soldats qui ne sont pas engagés viennent spontanément nous aider à trier les chariots alors que rien ne les y oblige», constate avec stupéfaction Pierre-Yves Morel, qui enregistre aussi une recrudescence des lettres et des cartes postales, lesquelles avaient quasi disparu de la circulation. «On se retrouve au temps de la vraie poste, et j’ai même commandé des journaux supplémentaires pour le week-end comme «24 heures», le «Blick» et le «Journal de Morges», pour les infos de la région.»

8000 par jour!

Ce lien fort qui unit les familles ou les conjoints à travers un simple paquet semble traverser les générations puisque ce service postal gratuit existe depuis cent trente et un ans. Et il ne «turbine» pas qu’à Bière car les 28 offices de places d’armes sont tous en surchauffe: «Nous enregistrons une forte augmentation des envois, notamment des sacs à linge sale», confirme le chef de la P camp, le colonel Fritz Affolter. Mais pas seulement: «En temps normal, nous traitons 1000 colis par jour, mais ce chiffre a été multiplié par huit depuis la mobilisation des troupes sanitaires, et cela ne cesse d’augmenter.»

Pour que les soldats trouvent un peu de réconfort au retour des missions ou occupent des journées parfois longues, il faut bien qu’une bonne âme se dévoue à l’autre bout de la chaîne. C’est le cas de cette maman qui a adressé à son fils une bouteille, certes, mais surtout des bandes dessinées – Astérix et Spirou – qui seront aussi utiles aux copains du destinataire par la suite. «C’est le bon moment de la journée et le seul contact qu’on a avec l’extérieur, sourit Nicolas, un soldat de la région morgienne. J’ai reçu de la nourriture (saucisson, flûtes, etc.), mais aussi de la crème pour les mains, notamment de la part de mes parents et de mes grands-parents. J’attends maintenant le colis de ma copine», ajoute-t-il.

Lou Malika Derder, 20 ans, a également rejoint l’élan de soutien, l’un de ses paquets étant sans doute juché sur la pile vue vendredi. «Mon cousin Sayid aide à l’Hôpital de Neuchâtel et un ami est à la caserne de Bière. Cette fois, c’est du sérieux. Contrairement à un cours de répétition, où il ne me serait pas venu à l’idée de leur envoyer quelque chose, j’ai eu envie de leur dire qu’on pense à eux et qu’ils doivent garder le moral. J’ai mis de la Tête de Moine – celle qu’on mange d’ordinaire lors de nos apéros –, du chocolat et un livre, car je crois qu’ils auront du temps pour la lecture. C’est important pour moi et, je l’espère, pour eux.»

Haro sur la lessive

Si l’on pense généralement à l’aspect festif de ces offrandes, un service moins connu est, lui aussi, en train de prendre une vaste ampleur: la lessive du soldat. «Contrairement aux recrues qui rentrent chez leurs parents le week-end et qui en profitent pour lancer une machine, on voit une hausse évidente des sacs verts qui contiennent le linge», confirme Pierre-Yves Morel.

Tout militaire qui n’a pas la possibilité de laver son linge lui-même durant le service peut en effet utiliser les prestations de la «Lessive du soldat», qui s’en va dans une centrale à Münsingen avant d’être retournée à son propriétaire dans les trois jours au maximum, mieux qu’au pressing! La seule contrainte est de ne pas dépasser cinq kilos. L’offre est gratuite, ce qui assure aussi une hygiène respectable dans les cantonnements, un point non négligeable en période de pandémie.