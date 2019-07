Montreux se dévoile dans un roman photographique

«Ville cosmopolite connue pour son festival de jazz, Montreux est bien plus que cela.» Bryan Bigler publie en français, en anglais et en chinois, «Montreux Romance», un récit richement illustré inspiré de faits réels. Ce natif de Côte d’Ivoire a rejoint sa mère qui s’est établie dans la cité il y a 8 ans. Il a tellement aimé l’endroit qu’il y est resté. De son appartement situé au 13e étage de la Tour d’Ivoire, il s’en est allé observer la cité dans ses rues, sur ses quais, aux Gorges du Chauderon ou sur ses hauteurs, à Caux. Au travers de son objectif, Montreux apparaît belle, mystérieuse et parfois tumultueuse comme la Baye de Clarens.

«Elle finit toujours par s’ouvrir à celui qui sait attendre, glisse-t-il. Elle se dévoile petit à petit, laissant, au détour d’un regard, échapper son tempérament paisible.» Armé de son appareil, l’auteur a claqué près de 1500 images pour n’en retenir qu’une septantaine dans son ouvrage, toutes associées à un petit texte romantique. «Ce sont les projections de mon ami Wil à qui je donne la parole, explique Bryan Bigler. Il est arrivé à Montreux l’an passé, juste après la disparition de sa bien aimée. Destiné à tous, ce livre est donc spécialement dédié à ceux qui ont perdu une femme. Ou qui en cherchent une.»

Les photos révèlent des facettes cachées de la cité. «J’ai tenté de saisir la spontanéité des gens, précise le photographe. Celle-ci libère la vérité et fait tomber les masques. Les femmes constituent le fil conducteur de l’ouvrage. J’ai pris mes photos avant de demander aux intéressés l’autorisation de les publier.» Photographe autodidacte, Bryan Bigler trouve ses inspirations à travers ses voyages et ses rencontres. L’individu a toujours été au cœur de sa démarche photographique, pour exprimer son regard sur la vie. (24 heures)