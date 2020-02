À Montreux, l’ultime vestige industriel sera réhabilité

Montreux préservera son ultime vestige industriel. L’ancienne menuiserie Moraz sera réhabilitée et sa cheminée emblématique conservée. Adossé à la Baye de Montreux et à l’avenue Nestlé, cet ensemble bâti sert depuis plus d’un siècle de repère dans le paysage urbain montreusien. Dotée d’une toiture à pignons croisés avec des ornements en bois, l’ancienne menuiserie datant de 1900, avec sa cheminée construite en 1901, revêt aussi une importance patrimoniale. Ce qui lui a valu une amélioration de sa note au recensement architectural cantonal (4 à 3). Cette nouvelle reconnaissance empêche sa démolition, comme le prévoyaient d’autres projets.

La menuiserie Moraz, également répertoriée dans l’Inventaire suisse d’architecture, représente le dernier témoin de l’époque industrielle dans la cité. Tout le secteur environnant est en effet en restructuration depuis plus d’une décennie, avec les refontes successives des quartiers de la Paix, de Trait-Planches et de la Corsaz, auxquels fera suite le réaménagement programmé des quartiers Dessous-Sâles (ex-menuiserie Held) et des Anciens Moulins.

«C’est magnifique de pouvoir conserver cette vieille cheminée!» Christian Neukomm, municipal de l’Urbanisme

Les échanges menés entre la Municipalité, la Direction générale cantonale des immeubles et du patrimoine (DGIP) et l’architecte ont permis au propriétaire de proposer un projet de réhabilitation de l’ensemble bâti qui maintient l’esprit des lieux. Ce projet, intitulé «Rives de la Baye», n’ayant suscité aucune opposition, vient d’obtenir son permis de construire. Seul le couvert donnant sur l’avenue Nestlé sera démoli. «Mais il laissera la place à une terrasse de café, se réjouit Christian Neukomm, municipal. Cela mettra de la vie dans le quartier. Pour le reste, toutes les volumétries existantes seront conservées. C’est magnifique de pouvoir valoriser cette vieille cheminée historique!»

Le projet comprend des surfaces d’activité (bureaux, établissement public) au rez-de-chaussée et au 1erétage, ainsi que 14 appartements aux étages supérieurs. Le traitement architectural des façades prévoit l’utilisation du bois et du béton en proportions différentes pour chacun des quatre éléments bâtis de l’ensemble, le bois étant très présent, de façon à rappeler l’histoire de l’endroit.

Le premier propriétaire de la menuiserie était la Société des ateliers de menuiserie et charpente. En 1917, l’architecte Alphonse Schorp projetait de construire en bordure de l’avenue Nestlé une annexe de deux étages pour Moraz Frères. Cette dernière – si elle a existé – a été détruite plus tard au profit du hangar en bois existant. L’ancienne annexe accolée à la façade sud du bâtiment a dû être construite avant 1933, même si aucune mise à l’enquête ne l’atteste.