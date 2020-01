Mort pour de la coke et de la fausse monnaie

Des habitants de Clarens avaient été réveillés par un vacarme anormal le 23 janvier 2019, peu avant minuit. Quelques jours plus tard, la police cantonale annonçait qu’un Nigérian de 27 ans avait succombé à ses blessures, causées notamment par un couteau, non loin de l’École professionnelle, du dépôt des bus VMCV et tout près du poste de police. Sur place, les agents avaient interpellé un ressortissant belge âgé de 25 ans, un Suisse de 24 ans et un Nigérian de 20 ans.

À l’époque, la police n’avait pas communiqué sur l’origine du drame. L’enquête a progressé et un jugement du Tribunal cantonal portant sur la durée de la détention provisoire du principal suspect permet de mieux comprendre le contexte de l’homicide.

Enquête pour meurtre

Le ressortissant belge fait l’objet d’une enquête menée par le Ministère public de l’Est vaudois pour meurtre, omission de prêter secours, rixe, mise en circulation de fausse monnaie ainsi que des infractions à la loi sur les stupéfiants. «Une bagarre, vraisemblablement liée à une vente de cocaïne ou à un différend ayant pu porter sur l’écoulement de fausses coupures, a éclaté entre le prévenu et les autres», explique la justice, qui a placé l’homme en détention provisoire le 26 janvier.

Selon le Ministère public vaudois, la monnaie falsifiée consistait en «quelques fausses coupures de 50 euros». Étaient-elles inscrites dans un trafic plus large dans le cadre d’une filière? Le procureur général Éric Cottier répond par la négative: «L’apparition de fausses coupures ici ou là n’est évidemment pas rare dans des affaires de stupéfiants, mais il serait totalement hasardeux et gratuit de faire ici un lien entre des «filières.» Le Ministère public de la Confédération, en principe compétent dans le domaine de la fausse monnaie, ne s’est pas occupé du dossier.

Un coup involontaire, selon le prévenu

La victime a été mortellement blessée par un coup de couteau au haut du thorax, près de la clavicule. Le prévenu conteste toutefois avoir voulu donner un coup mortel ou même blesser son adversaire. Il a expliqué que «sa principale motivation était alors de quitter au plus vite l’appartement dans lequel il se trouvait». Il souhaite s’occuper de son enfant, né pendant son incarcération, et de son amie.

La justice vaudoise veut toutefois le garder derrière les barreaux en raison du risque de fuite. Les juges ont en outre estimé que la durée de la détention provisoire n’a rien de disproportionné par rapport à la peine encourue. Ils rappellent que la rixe, à elle seule, est passible de 3 ans de prison au maximum. Et d’autres infractions devraient entrer en ligne de compte.